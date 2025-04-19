"Динамівці" ледь не побилися за право пробити пенальті (відео)

Конфлікти між футболістами спалахують навіть на полі

У матчі 25-го туру чемпіонату України U-19 між "Динамо" та "Оболонню" (7:0) відбулася сутичка між гравцями Біло-Синіх. "Динамівці" Федір Задорожний та Матвій Пономаренко не поділили м’яч перед виконанням пенальті. Додамо, що доросла команда "Динамо" також обіграла "Оболонь" у київському дербі, але зі скромнішим рахунком.

Сутичка Задорожного та Пономаренка потрапила у пряму трансляцію зустрічі на YouTube-каналі Біло-Синіх. Про це повідомляє "Телеграф".

На 76-й хвилині поєдинку Задорожний заробив пенальті. Поки він підіймався, до 11-метрової позначки підійшов з м’ячем Пономаренко. Федір підвівся і грубо вибив м'яч із рук Матвія. У ситуацію втрутився ще один "динамівець", який вивів зі штрафного Пономаренка. До речі, Федір реалізував "вирок".

Конфлікт Пономаренка та Задорожного дивитись з 2:10:20

Додамо, що Пономаренко зовсім недавно посварився з форвардом "Динамо" Владиславом Ванатом. Це сталося у матчі 21-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Зорі" (2:2).

Раніше український коментатор Роман Бебех розкритикував головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського за використання російської мови у матчі.