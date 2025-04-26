"Шахтар" — "Динамо": онлайн-трансляція українського Класико

Репетиція фіналу Кубка України відбудеться у Львові

У неділю, 27 квітня, "Шахтар" прийматиме "Динамо" в рамках центрального поєдинку 26-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). У минулому турі Гірники сенсаційно програли "Колосу" (2:4) та фактично вибули з чемпіонських перегонів.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію українського Класико. Початок зустрічі, яка відбудеться у Львові на "Арені Львів", запланована на 18:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу УПЛ "Шахтар" — "Динамо" (оновлюється)

Де і коли дивитися матч "Шахтар" — "Динамо"

У прямому етері в Україні суперматч "Шахтар" — "Динамо" покаже "УПЛ ТБ". З повним списком ресурсів, які показують цей канал, можна ознайомитись на офіційному сайті ліги.

Прогноз букмекерів на матч "Шахтар" — "Динамо"

На думку букмекерів, у цьому протистоянні немає однозначного фаворита. Проте трохи більше шансів на успіх мають Гірники – 43% за "Шахтар" проти 29% за "Динамо".

Історія зустрічей

Команди зіграли між собою 73 матчі на рівні УПЛ/Вищої ліги. 28 разів перемагали Гірники, 20 разів було зафіксовано нічию, 25 перемог на рахунку Біло-Синіх. Донеччани забили на 4 голи більше, ніж кияни – 89 проти 85. У першому колі УПЛ 2024/25 команди зіграли внічию з рахунком 1:1.

Востаннє команди зіграли внічию

Нагадаємо, за підсумками 25 турів чемпіонату України "Динамо" випереджає "Шахтар" на 10 очок. Командам залишилося зіграти 5 ігор у першості. Зазначимо, Біло-сині та Гірники зіграють у фіналі Кубка України-2025. У півфіналі кияни пройшли "Буковину" (4:1), а донеччани — "Полісся" (1:0).