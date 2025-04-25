"Шахтер" - "Динамо": букмекеры не видят явного фаворита в украинском Класико

Специалисты не сумели выделить однозначного фаворита игры

В воскресенье, 27 апреля, в Украине состоится главный матч второго круга Украинской премьер-лиги (УПЛ) — украинское "Класико". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Динамо".

По мнению букмекеров, в этом противостоянии нет однозначного фаворита. Об этом сообщает Favbet. Тем не менее, по мнению аналитиков, немного больше шансов на успех имеют Горняки — 43% за "Шахтер" против 29% за "Динамо"

Прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины "Шахтер" — "Динамо":

Favbet: (победа "Шахтера" 2,22 — ничья 3,45 — победа "Динамо" 3,35)

William Hill: (2,20 — 3,10 — 3,20)

Игра "Шахтер" — "Динамо" (Киев) состоится во Львове на "Арене Львов". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть поединок в прямом эфире в Украине.

Напомним, по итогам 25 туров чемпионата Украины "Динамо" опережает "Шахтер" на 10 очков. Командам осталось сыграть 5 игр в первенстве. Отметим, Бело-синие и Горняки сыграют в финале Кубка Украины-2025. В полуфинале киевляне прошли "Буковину" (4:1), а дончане — "Полесье" (1:0).