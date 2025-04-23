Російський футболіст вперше прокоментував інцидент із українцем у Лізі чемпіонів (відео)

Росіянин перервав мовчання

Атакувальний півзахисник "Монако" та збірної РФ Олександр Головін прокоментував інциденти перед іграми Ліги чемпіонів із "Бенфікою". Воротар португальської команди та збірної України Анатолій Трубін не став тиснути росіянину руку.

Відповідний коментар Головіна наводить "Чемпіонат". За його словами, він сподівався, що українець потисне йому руку.

"Вперше я здивувався, бо взагалі забув про це. Простягнув руку, а потім зрозумів, що цього можна було очікувати.

Перед другим матчем я подумав: "Ну мало, може, людина все-таки захоче руку потиснути". Ми ж у будь-якому разі спортсмени, не якісь вороги. Для мене немає проблеми простягнути руку супернику, проти якого граю. Ну, він так вирішив – я на цьому не зациклювався. Мені байдуже: він мені не друг, не брат, ніхто. Не хоче – отже не хоче. Жодних проблем”, — заявив Головін.

Нагадаємо, Трубін двічі не потиснув руку Головіну у поточному розіграші Ліги чемпіонів. Вперше це сталося у поєдинку основного етапу ЛЧ. Скандал дійшов до Держдуми РФ, де заявили, що українця вигнали б зі збірної, якби він вчинив інакше. Потім українець показав свою громадянську позицію у матчі плей-оф ЛЧ.