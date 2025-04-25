"Шахтар" — "Динамо": де і коли дивитись українське Класіко

Головний матч української першості пройде у Львові

У неділю, 27 квітня, в рамках 26-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) відбудеться Всеукраїнське футбольне дербі. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Динамо".

У прямому етері в Україні суперматч "Шахтар" — "Динамо" покаже "УПЛ ТБ". З повним списком ресурсів, які показують цей канал, можна ознайомитись на офіційному сайті УПЛ.

Гра "Шахтар" — "Динамо" (Київ) відбудеться у Львові на "Арені Львів". Початок зустрічі – о 18:00 за київським часом. Додамо, що цього разу українське "Класіко" фактично втратило принциповий характер, адже київський клуб практично забезпечив собі чемпіонство, донецький намагається взяти "срібло". Проте це протистояння завжди викликає підвищений інтерес аудиторії.

Додамо, що за підсумками 25 турів чемпіонату України "Динамо" випереджає "Шахтар" на 10 очок. Командам залишилося зіграти 5 ігор у першості. Зазначимо, Біло-сині та Гірники зіграють у фіналі Кубка України-2025. У півфіналі кияни пройшли чернівецьку "Буковину" (4:1), а донеччани — житомирське "Полісся" (1:0).