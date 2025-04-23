"Шахтар" вибив команду Усика з Кубка України (відео)

У Житомирі визначився другий фіналіст Кубка України

У середу, 23 квітня, у Кубку України з футболу сезону 2024/25 визначились усі фіналісти. У другому півфіналі "Полісся" приймало "Шахтар".

Зустріч, що проходила у Житомирі на центральному стадіоні "Полісся", завершилася з рахунком 1:0 на користь "Шахтаря". Про це повідомляє "Телеграф".

"Шахтар", бувши фаворитом поєдинку, володів відчутною перевагою протягом усього матчу, проте за перші 90 хвилин забити так і не зумів. "Полісся", своєю чергою, обрало тактику другого номера та гру на контратаках. Єдиний гол у зустрічі записав на свій рахунок Аліссон, який замкнув передачу Траоре у другому екстратаймі.

Додамо, що найзірковіший футболіст "Полісся" Олександр Усик не брав участі у грі. Чемпіон світу з боксу напередодні попереджав своїх партнерів про силу Гірників.

Олександр Усик

Повний відеоогляд матчу "Полісся" — "Шахтар" буде доступний тут пізніше.

Повне відео матчу "Полісся" — "Шахтар"

"Полісся" — "Шахтар" — 1-й тайм

"Полісся" — "Шахтар" — 2-й тайм

Додамо, що на матч "Полісся" — "Шахтар" прийшла величезна кількість уболівальників. У мережі вважають, що організатори гри наплювали на безпеку під час війни.

Зазначимо, що першим фіналістом Кубка України-2025 стало київське "Динамо". Біло-сині у Львові розгромили "Буковину" з рахунком 4:1. Таким чином, у фіналі турніру зустрінуться "Шахтар" та "Динамо". Вирішальна гра відбудеться 14 травня у Житомирі. Торік турнір виграв "Шахтар".