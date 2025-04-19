У Ракицького з’явився конкурент: в Англії футболіст забив гол п’ятою точкою (відео)

Воротар надовго запам’ятає це взяття воріт

В англійському Чемпіоншипі (другий за силою футбольний дивізіон в Англії) було забито незвичайний гол. Захисник "Сток Сіті" Бен Вілмот оформив взяття воріт п’ятою точкою.

Це сталося у поєдинку 43-го туру проти "Шеффілд Венсдей" (2:0). Про це повідомляє "Телеграф".

На 61-й хвилині поєдинку 25-річний Вілмот забив свій, мабуть, найпростіший гол у кар’єрі. Футболіст грамотно підставив дупу під винос воротаря суперників, і м’яч рикошетом від п’ятої точки залетів у ворота. Футболісти "Шеффілда" протестували, проте рефері не побачив у цьому моменті порушення правил.

Відео гола Вілмота в огляді матчу "Сток Сіті" — "Шеффілд Венсдей":

Додамо, в мережі відразу згадали взяття воріт Ярослава Ракицького в Лізі Європи УЄФА 2022/23. Український центрбек спиною/п’ятою точкою забив гол у ворота "Феєнорда" у 1/8 фіналу Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що у Першій лізі України (другий за силою футбольний дивізіон у країні) було забито незвичайний гол. Футболіст "Кременя" Андрій Колосков оформив взяття воріт рукою.