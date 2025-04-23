"Динамо" пробилося у фінал Кубка України, здобувши вольову перемогу над "Буковиною" (відео)

Київський клуб крокує у фінал

У середу, 23 квітня, "Буковина" (Чернівці) приймала "Динамо" (Київ). Таким чином у Кубку України-2025 визначився перший фіналіст.

Зустріч, що проходила у Львові на стадіоні "Україна", завершилася з рахунком 4:1 на користь "Динамо". Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм пройшов не за сценарієм "Динамо". Абсолютний фаворит зустрічі виглядав непереконливо і в атаці, і в захисті. А на 23-й хвилині Біло-Сині пропустили після помилки Бражка поблизу свого штрафного майданчика. Гол на свій рахунок записав Богдан Бойчук.

На початку другого тайму кияни зрівняли рахунок, скориставшись контратакою. На 57-й хвилині Назар Волошин добив м’яч у ворота ударом із середньої дистанції. Ще за 6 хвилин Волошин оформив дубль після помилки кіпера господарів Каневцева. В середині тайму Владислав Ванат заробив пенальті, який реалізував Володимир Бражко. Точку у грі поставив Микола Шапаренко, який вдало зіграв на добиванні.

Повний відеоогляд матчу "Буковина" — "Динамо" буде доступний тут пізніше.

Повне відео матчу "Буковина" — "Динамо":

Зазначимо, перед матчем "Буковина" — "Динамо" спалахнув скандал, адже першоліговій команді заборонили грати вдома. Примітно, що у чвертьфіналі турніру "Буковина" грала на домашній арені у Чернівцях.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є "Шахтар". Другий півфінал КУ-2025 між "Шахтарем" та "Поліссям" також пройде 23 квітня. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру "Полісся" — "Шахтар", а також ділився прогнозом букмекерів на цю зустріч. Також на сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція цієї зустрічі.