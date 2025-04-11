У Держдумі накинулися на Європу після скасування "росіян"

Російський хокеїст побив "вічний" рекорд у НХЛ

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею, депутат Держдуми В’ячеслав Фетісов розкритикував Європу через пост у соцмережах про Олександра Овечкіна. Напередодні російський хокеїст "Вашингтона" побив рекорд за кількістю шайб у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги (НХЛ).

Відповідний коментар Фетісова наводить Р-Спорт. Він порівняв ситуацію з переписуванням підсумків Другої світової війни.

"Це в черговий раз підтвердження того, що нічого хорошого від європейських спортивних чиновників нам чекати не доводиться. Не знаю, для чого це робиться. Адже всі бачили, що саме сказав Овечкін, його слова транслювали на весь світ.

Слухайте, вони вже набралися зухвальства переписувати підсумки Другої світової війни. І нам про це треба постійно говорити.

Це, з одного боку, смішно, а з іншого – сумно", – сказав Фетісов.

Напередодні офіційний акаунт НХЛ в Європі в інстаграмі (NHL Europe) замінив слово "russians" в субтитрах до промови Овечкіна на "watching". Через це фраза "всі фанати у всьому світі, росіяни – ми зробили це!" у субтитрах читалася як "всі фанати у всьому світі, які дивляться — ми зробили це". Пізніше субтитри виправили.

Олександр Овечкін/Фото: Getty Images

Нагадаємо, Овечкіна привітав навіть президент США Дональд Трамп. Він назвав хоккеїста-путініста "великим".