Колишній президент Росії Медведєв погрожував вбити друга України: подробиці скандалу

Колишній спортсмен розповів про погрози експрезидента РФ

Олімпійський чемпіон з хокею, дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек заявив, що колишній президент Росії Дмитро Медведєв погрожував вбити його. Колишній хокейний воротар на офіційному рівні повідомив це керівництву Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF).

Відповідну заяву Гашек опублікував на своїй сторінці у Twitter. Також колишній спортсмен закликав МОК не допускати РФ до міжнародних змагань.

"Я відправив два офіційні листи. Один президенту (Кірсті Ковентрі – Ред.) та виконкому МОК, другий – президенту (Люку Тардіфу – Ред.) та членам ради IIHF.

Я повідомляю їм, що колишній президент Росії Медведєв погрожував мене вбити.

Вважаю обидва листи дуже важливими не лише для МОК та IIHF, а й для всієї спортивної, а також неспортивної спільноти.

Я опублікую їх за кілька днів", — заявив Гашек.

Додамо, що Медведєв уже встиг відповісти на звинувачення, без погроз не обійшлося.

"Дмитро Анатолійович вважає, що колишній воротар Гашек страждає на тяжку форму психічного захворювання: русофобію у формі марення переслідування.

Я б рекомендував йому акуратніше переходити дорогу і не пити пива в неперевірених місцях та регулярно відвідувати психіатра", – процитував Медведєва його помічник Олег Осипов.

Нагадаємо, Гашек активно виступає проти "руського міра". У 2023 та 2024 роках він відвідав нашу країну, де отримав нагороду "Друг України". Колишній хокеїст закликав НХЛ виділити Україні мільярди доларів, адже найкраща хокейна ліга світу продовжує співпрацювати з російськими спортсменами. Через цю позицію Гашека часто ображають у РФ.