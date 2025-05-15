Депутат Госдумы обнаружил "предательство" на российском ТВ и сравнил россиян с собаками

В РФ показ матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой назвали предательством

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал предательством трансляции матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой-2025 в России. Турнир проходит в Швеции и Дании без отстраненных команд РФ и Беларуси.

Соответствующий комментарий Фетисова приводит Р-Спорт. По его словам, россиян выгнали из мирового хоккея как собак, а теперь РФ приносит им доход, покупая трансляции.

"Я был в шоке, когда мы в компании смотрели хоккейный матч "Локомотив" – "Трактор", а потом кто-то переключил на трансляцию игры чемпионата мира. Матчи чемпионата транслируют и еще что-то обсуждают об этом в студии.

Я считаю, что в сегодняшней ситуации это предательство. Потому что ребята бьются за наше будущее, а мы смотрим на сборные этих стран.

Я уже говорю об этом третий год – зачем мы это делаем и для кого? Оттуда нас выгнали как собак, а мы еще и транслируем эти матчи. Это точно не для меня", – заявил Фетисов.

В сети лишь посмеялись над Фетисовым. Пользователи до сих пор припоминают ему побег из СССР, называя это предательством.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на опубликованное олимпийским чемпионом по хоккею Домиником Гашеком письмо в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Гашек проинформировал организации о том, что бывший президент России Дмитрий Медведев угрожал ему расправой.