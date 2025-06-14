Клубний чемпіонат світу з футболу: розклад та результати матчів (відео)

ФІФА повністю реформувала турнір

У ніч на неділю, 15 червня, у США розпочнеться Клубний чемпіонат світу з футболу. Турнір вперше пройде у розширеному форматі із 32 учасниками.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди матчів КЧС-2025. У прямому етері в Україні більшість матчів турніру покаже "Суспільне Спорт". Всі ігри доступні на медіасервіс DAZN.

Українські клуби не кваліфікувалися на турнір через жорстку систему відбору, проте українці, ймовірно, виступлять на турнірі. Наприклад, воротар Анатолій Трубін, напевно, зіграє за "Бенфіку", а кіпер "Реала" Андрій Лунін може вийти на поле у складі "Реала".

Зазначимо, 32 команди було поділено на 8 груп по 4 учасники. У плей-оф вийдуть по 2 найкращі команди з кожного квартету. Додамо, що призовий фонд турніру – 1 млрд доларів (понад 40 млрд грн). Турнір стане своєрідною репетицією ЧС-2026, що пройде на полях Північної Америки.

Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів Клубного чемпіонату світу з футболу (оновлюється)

Груповий етап Клубного чемпіонату світу з футболу

Турнірне становище команд на груповому етапі КЧС-2025

Турнірне становище команд на груповому етапі КЧС-2025

Група А

15 червня, 3:00. "Аль-Ахлі" — "Інтер Маямі"

16 червня, 1:00. "Палмейрас" — "Порту"

19 червня, 19.00. "Палмейрас" — "Аль-Ахлі"

19 червня, 22:00. "Інтер Маямі" — "Порту"

24 червня, 4:00. "Порту" — "Аль-Ахлі"

24 червня, 4:00. "Інтер Маямі" — "Палмейрас"

Група B

15 червня, 22:00. ПСЖ — "Атлетіко"

16 червня, 5:00. "Ботафого" — "Сіетл Саундерз"

20 червня, 1:00. "Сіетл Саундерз" — "Атлетіко"

20 червня, 4:00. ПСЖ — "Ботафого"

23 червня, 22:00. "Атлетіко" — "Ботафого"

23 червня, 22:00. "Сіетл Саундерз" — ПСЖ

Група C

15 червня, 19.00. "Баварія" — "Окленд Сіті"

17 червня, 1:00. "Бока Хуніорс" — "Бенфіка"

20 червня, 19.00. "Бенфіка" — "Окленд Сіті"

21 червня, 4:00. "Баварія" — "Бока Хуніорс"

24 червня, 22:00. "Окленд Сіті" — "Бока Хуніорс"

24 червня, 22:00. "Бенфіка" — "Баварія"

Група D

16 червня, 22:00. "Челсі" — "Лос-Анджелес"

17 червня, 4:00. "Фламенго" — "Есперанс"

20 червня, 21:00. "Фламенго" — "Челсі"

21 червня, 01:00. "Лос-Анджелес" — "Есперанс"

25 червня, 4:00. "Есперанс" — "Челсі"

25 червня, 4:00. "Лос-Анджелес" — "Фламенго"

Група E

17 червня, 22:00. "Рівер Плейт" — "Урава Ред Даймондз"

18 червня, 4:00. "Монтеррей" — "Інтер"

21 червня, 22:00. "Інтер" — "Урава Ред Даймондз"

22 червня, 04:00. "Рівер Плейт" — "Монтеррей"

26 червня, 4:00. "Інтер" — "Рівер Плейт"

26 червня, 4:00. "Урава Ред Даймондз" — "Монтеррей"

Група F

17 червня, 19.00. "Флуміненсе" — "Боруссія" Д

18 червня, 1:00. "Ульсан Хюндай" — "Мамелоді Сандаунз"

21 червня, 19.00. "Мамелоді Сандаунз" — "Боруссія" Д

22 червня, 01:00. "Флуміненсе" — "Ульсан Хюндай"

25 червня, 22:00. "Боруссія" Д — "Ульсан Хюндай"

25 червня, 22:00. "Мамелоді Сандаунз" — "Флуміненсе"

Група G

18 червня, 19.00. "Манчестер Сіті" — "Відад"

19 червня, 4:00. "Аль-Айн" — "Ювентус"

22 червня, 19.00. "Ювентус" — "Відад"

23 червня, 4:00. "Манчестер Сіті" — "Аль-Айн"

26 червня, 22:00. "Ювентус" — "Манчестер Сіті"

26 червня, 22:00. "Відад" — "Аль-Айн"

Група H

18 червня, 22:00. "Реал Мадрид" — "Аль-Хіляль"

19 червня, 1:00. "Пачука" — "Зальцбург"

22 червня, 22:00. "Реал Мадрид" — "Пачука"

23 червня, 1:00. "Зальцбург" — "Аль-Хіляль"

27 червня, 4:00. "Зальцбур" — "Реал Мадрид"

27 червня, 4:00. "Аль-Хіляль" — "Пачука"

Плей-оф Клубного чемпіонату світу

1/8 фіналу

28 червня, 19.00. 1А — 2В

28 червня, 23:00. 1С — 2D

29 червня, 19.00. 1B — 2A

29 червня, 23:00. 1D — 2C

30 червня, 22:00. 1E — 2F

1 липня, 4:00. 1G — 2H

1 липня, 22:00. 1H — 2G

2 липня, 4:00. 1F — 2E

1/4 фіналу

4 липня, 22.00. 1E/2F — 1G/2H

5 липня, 4:00. 1A/2B — 1С/2D

5 липня, 19:00.

5 липня, 23.00. 1H/2G — 1F/2E

1/2 фіналу

8 липня, 22:00.

9 липня, 22:00. Півфінал 2

Фінал

13 липня, 22:00. Фінал

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Напередодні у РФ заявили, що можуть потрапити на чемпіонат світу-2026, якщо їх запросить президент США Дональд Трамп.