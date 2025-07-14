Трамп з'явився на футболі з краваткою "до колін", а Меланія - в стильних окулярах (фото, відео)

Президентська пара США відвідала фінал КЧС

Дональд Трамп знову привернув увагу своєю фірмовою довжелезною червоною краваткою на фіналі Клубного чемпіонату світу. Меланія доповнила президентський образ стильними окулярами, які стали головною деталлю її луку.

Відповідне фото опубліковане на сторінці Chelsea — Sun Sport у Фейсбук. Подружжя прилетіло на стадіон "МетЛайф" у Нью-Джерсі, щоб подивитися матч між "Челсі" та ПСЖ.

Під час гімну США Трамп тримав руку біля скроні. Меланія поклала долоню на серце.

Дональд та Меланія Трамп на стадіоні "МетЛайф" у Нью-Джерсі

За інформацією The Sun, коли камери показали президентське подружжя на великому екрані, стадіон вибухнув оплесками. Трамп у темно-синьому костюмі виділявся саме завдяки своїй фірмовій довгій краватці — деталі, яка вже стала його візитівкою.

Меланія не залишилася в тіні чоловіка. Її стильні окуляри з тонкою оправою притягували погляди відвідувачів матчу та камер, звісно. Подружжя розмістилося у VIP-ложі поруч із президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

Трамп прибув на гру на гелікоптері

Раніше "Телеграф" писав, чому Дональд Трамп найчастіше носить червоні краватки. Для цього є кілька причин. По-перше, лідер США любить привертати до себе увагу — він обирає не лише яскравий червоний колір, а й незвичну довжину.

По-друге, червоний колір після президентських виборів 2000 року став асоціюватися з Республіканською партією. Тому вибір Дональда Трампа на користь червоної краватки можна розглядати як усвідомлений візуальний акцент на його приналежності до партії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали у чому секрет зачіски Трампа і чому він не змінює стиль. Хоча над нею і сміються, але вважають культовою.