Битву за єврокубки виграв Житомир: вогняна розв’язка сезону в УПЛ

Чемпіонат України з футболу 2024/25 офіційно завершено

В Україні прогриміли останні матчі завершального, 30-го туру, Української прем’єр-ліги (УПЛ). Відразу три команди боролися за останнє єврокубкове місце.

За 4-те місце в УПЛ та путівку у відбір Ліги конференцій УЄФА боролися "Полісся", "Кривбас" та "Карпати", причому перші дві команди грали між собою. Про це повідомляє "Телеграф".

"Полісся" та "Кривбас" зіграли внічию — 1:1, а "Карпати" не зуміли скористатися осічкою конкурентів, програвши невмотивованій "Зорі" (1:3). Таким чином, "Полісся" стало 4-м в УПЛ, що вивело команду з Житомира до другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА 2025/26.

Нагадаємо, Україну в Лізі чемпіонів 2025/26 представлятиме одна команда — "Динамо" Київ, яке виграло чемпіонат країни. Біло-сині стартуватимуть у другому кваліфікаційному раунді ЛЧ.

Донецький "Шахтар" у статусі володаря Кубка України розпочне свій шлях у єврокубках з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, хоча існує варіант, за якого Гірники потраплять одразу ж до основного етапу ЛЄ.

"Олександрія", яка стала другою в УПЛ, розпочне єврокубкову кампанію з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.