Український футболіст втік із країни, скориставшись зборами в Європі

Черговий український футболіст втік із країни

Юний український воротар "Кривбасу" Ігор Омельченко не повернувся до України. Гравець зник і не виходить на зв’язок після збору команди у Словенії.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі. За його словами, 19-річний футболіст втік із розташування команди під час збору.

З’явилася інформація, що футболіст готовий завершити кар’єру. Він має чинний контракт із "Кривбасом" Він готовий пожертвувати контрактом. Футболіст готовий до будь-яких санкцій з боку клубу і не хоче повертатися до клубу. Дуже неприємна та тривожна новина"

Омельченко був основним воротарем молодіжного складу "Кривбасу" та навіть потрапляв у заявку на ігри основної команди. У сезоні 2024/25 Ігор провів 25 матчів за "Кривбас" у чемпіонаті України U-19, пропустивши 49 м’ячів. За даними transfermarkt, контракт гравця з клубом спливає у червні 2026 року.

Раніше повідомлялося, що колишній воротар "Дніпра" та ексголкіпер молодіжної збірної України Денис Шеліхов перейшов у клуб із Білорусі "Славія" Мозир. Примітно, що для цього кіпер, можливо, незаконно перетнув кордон України.

Нагадаємо, півзахисник "Шахтаря" Олександр Распутько втік з України, скориставшись виїздом команди на єврокубки. Крім того, втечу з країни здійснив професійний рибалка, чемпіон світу з лову риби спінінгом з берега у складі збірної України Артур Білан.