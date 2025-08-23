У Росії хочуть позбавити громадянства олімпійського чемпіона: заговорив про війну в Україні

Думаю, треба уважно вивчити. Ви розумієте, це можна інтерпретувати по-різному, можна вирвати з контексту. Це треба уважно вивчити, що й кому він сказав.

Якщо справді факти підтвердяться, я думаю, я підготую запит щодо перевірки його висловлювань [і можливого подальшого позбавлення громадянства]. І якщо це підтвердиться, то законодавство Росії поширюється, в тому числі й на новоспеченого громадянина з бразильським походженням.

І дивно зараз чути від нього заяви про те, що він залишив Росію через СВО (так у РФ називають повномасштабне вторгнення в Україну). З 2023 до 2025 року минуло не так багато часу. Найскладніші часи були саме тоді. І зараз його поведінка і висловлювання кажуть про те, що, ймовірно, або на нього якось впливають, або це умова контракту, що він має засудити СВО.

Я хочу нагадати, що в Росії це є кримінальним злочином, і він може як громадянин Росії отримати за це певний термін.

Коли він здобуває те чи інше громадянство, він має розділяти інтереси країни, культури, розуміти, любити цю країну. Гнатися не лише за довгим рублем, а й приймати виважені та дорослі рішення. Те, що ми зараз бачимо, – це, звісно, жодного виправдання не має.