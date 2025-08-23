У Росії хочуть позбавити громадянства олімпійського чемпіона: заговорив про війну в Україні
Спортсмен зумів виїхати з РФ
У Держдумі РФ займуться розбором інтерв’ю бразильського півзахисника "Аль-Садда" (Катар), олімпійського чемпіона Токіо-2020 Клаудіньо, який раніше грав за "Зеніт" (Санкт-Петербург). До речі, у "Зеніті" зараз працює зрадник України Анатолій Тимощук.
Депутат Держдуми Дмитро Свищев хоче відібрати російське громадянство у Клаудіньо. Про це він заявив у коментарі для absatz.media. Футболіст в інтерв’ю FlashScore назвав війну в Україні "війною".
Думаю, треба уважно вивчити. Ви розумієте, це можна інтерпретувати по-різному, можна вирвати з контексту. Це треба уважно вивчити, що й кому він сказав.
Якщо справді факти підтвердяться, я думаю, я підготую запит щодо перевірки його висловлювань [і можливого подальшого позбавлення громадянства]. І якщо це підтвердиться, то законодавство Росії поширюється, в тому числі й на новоспеченого громадянина з бразильським походженням.
І дивно зараз чути від нього заяви про те, що він залишив Росію через СВО (так у РФ називають повномасштабне вторгнення в Україну). З 2023 до 2025 року минуло не так багато часу. Найскладніші часи були саме тоді. І зараз його поведінка і висловлювання кажуть про те, що, ймовірно, або на нього якось впливають, або це умова контракту, що він має засудити СВО.
Я хочу нагадати, що в Росії це є кримінальним злочином, і він може як громадянин Росії отримати за це певний термін.
Коли він здобуває те чи інше громадянство, він має розділяти інтереси країни, культури, розуміти, любити цю країну. Гнатися не лише за довгим рублем, а й приймати виважені та дорослі рішення. Те, що ми зараз бачимо, – це, звісно, жодного виправдання не має.
Нагадаємо, Клаудіньо грав за "Зеніт" з 2021 до 2024 року. У лютому 2023 року він отримав російське громадянство, а в січні 2025 року перейшов до катарського клубу. У своєму останньому інтерв’ю бразилець заявив, що хотів залишити Росію після того, як РФ розпочала війну в Україні, де він має багато друзів. Проте виїхати не зумів, адже його "не відпускали".
Коли почалася війна, атмосфера змінилася, бо ми також мали друзів, які грали в Україні, і вони там постраждали.
Я дуже сильно це відчував, і потім це стало мене трохи обтяжувати. Потім мені надійшло кілька пропозицій повернутися до Бразилії, але "Зеніт" мене не відпустив, бо вони сказали, що я важливий гравець для команди, для клубу. Багато хто говорить, що іноді я використав пропозиції з Бразилії, щоб продовжити контракт із "Зенітом", але це не так.
Нагадаємо, СБУ повідомила про заочну підозру колишньому капітану збірної України з футболу, тренеру "Зеніту" Анатолію Тимощуку. Раніше Анатолій "задонатив" на російську армію. Ексфутболістові збірної України загрожує 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.