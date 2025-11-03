Яшин називав його вовкодавом: український футболіст, якого мало не заслали у Сибір за медаль на Євро

"Капля" чіпко діяв у відборі м’яча і чудово грав головою

У радянському минулому можна виділити величезну плеяду українських спортсменів, які досягли неймовірних висот на світовій арені. Одним із таких був Володимир Капличний.

"Телеграф" розповідає історію одного із найвидатніших українських футболістів Володимира Капличного. Він мріяв про київське "Динамо", але доля завела його до Москви.

Уродженець Кам’янця-Подільського (Хмельницька область) розпочав професійну кар’єру у 19 років у хмельницькому "Динамо". Коли настав час служби в армії, юний футболіст перейшов у львівський СКА. Капличний хотів потрапити до "Динамо" (Київ), проте опинився у московському ЦСКА.

Володимир Капличний

У складі ЦСКА Капличний, який грав на позиції захисника, став чемпіоном СРСР 1970 року. Українець також викликався до збірної СРСР, з якою ставав віцечемпіоном Європи-1972 та бронзовим призером на Олімпіаді того ж року. До речі, за "срібло" на Євро на команду вдома чекали зовсім на фанфари. Капличний зізнавався, що футболістів могли заслати у Сибір за поразку західним німцям.

Ми вже й не раділи, що обіграли угорців у півфіналі. Поступися ми їм, це нам швидше пробачили б, ніж поразка від західних німців. Та нас трохи у Сибір не заслали! Ніхто й не згадав, що ми стали другим у Європі. Володимир Капличний

Володимир Капличний у футболці збірної СРСР

У фіналі Євро-1972 ФРН обіграла СРСР із рахунком 3:0

На Олімпіаді-1972 у Мюнхені команда СРСР поділила "бронзу" зі збірною НДР — 2:2

Капличний перетинався зі Львом Яшиним, видатним радянським воротарем. Той називав Володимира "вовкодавом" за жорстку, непоступливу манеру гри, хоча за Володимиром закріпилося інше прізвисько — "Капля".

Лев Яшин/Фото: Getty Images

Після завершення кар’єри Капличний зайнявся тренерською кар’єрою. Працював у рідних ЦСКА та СКА Львів, а також в одеському СКА та молдавській "Тигині". Якийсь час Володимир керував збірною України в ампфутболі. Під його керівництвом Синьо-жовті стали третіми на чемпіонаті світу, чим дуже пишався фахівець. Володимир не зміг закріпитись у тренерській сфері. Як він сам зізнавався, все через невдачу в особистому житті.

Володимир Капличний на тренуванні збірної СРСР

Далися взнаки негаразди в сімейному житті. Після розлучення з першою дружиною почав випивати. Здійснив дурість з другим одруженням... Володимир Капличний

Володимир Капличний був капітаном ЦСКА та збірної СРСР

У свої останні роки Капличний працював інспектором у нижчих дивізіонах України. Його бачили "піддатим" просто на іграх. 19 квітня 2004 року Володимир помер у Києві у віці 60 років. В останній шлях великого футболіста провели скромно, без почестей. Поховано колишнього капітана збірної СРСР на Лісовому кладовищі столиці.

Могила Володимира Капличного у Києві

У 2011 році влада Кам’янця-Подільського надала Капличному звання "Почесний громадянин міста".

