В России прогремел интимный скандал с паралимпийцами

В РФ показательно унизили спортсменов с нарушением зрения

Российские власти борются за своих паралимпийцев только на словах. В Москве произошел показательный случай.

Федерация спорта слепых Московской области сдала в аренду помещение салону для интимного массажа

Российские голболисты бьют тревогу

Российские чиновники после жалобы выгнали параспортсменов из сборной

Сразу 40 голболистов паралимпийской сборной России выбросили из национальной команды из-за их жалобы на Федерацию спорта слепых Московской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash на спорте.

Местная федерация сдала принадлежащее ей помещение под салон интимного массажа. Кроме того, тренер голболистов Алексей Шипилов заявил, что чиновники лишили финансирования спортсменов на чемпионате России, из-за чего им пришлось питаться за свой счет и добираться на соревнования по три-четыре часа на электричках.

В ответ на жалобу российские функционеры просто убрали из сборной 40 спортсменов и 6 человек. Поводом стало то, что команда якобы не подала согласие на обработку персональных данных. Шипилов отметил, что документ, который их просили подписать, был составлен с нарушениями. Паралимпийцы направили обращение в паралимпийский комитет РФ (ПКР), однако ответа пока не получили.

Справка: Голбол — спортивная игра, в которой команда из трех человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника.

Напомним, в сентябре 2025 года Генеральная ассамблея Международного Паралимпийского комитета (МПК) восстановила права и привилегии ПКР. Это решение открывает дорогу российским паралимпийцам на международные соревнования без ограничений. До этого против ПКР действовали санкции, связанные с полномасштабным вторжением РФ в Украину.