"Мерзотники": у Росії бісяться після недопуску фігуристів на Олімпіаду

Російські дуети, видно, стежитимуть за Олімпіадою вдома

Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова знову образила чиновників із Міжнародного союзу ковзанярів (ISU). Напередодні ISU допустила представників РФ до відбору на Олімпійські ігри-2026, щоправда, лише в одиночному катанні.

Відповідний коментар Тарасової наводить ТАСС. Тетяна підтримала звернення російських фігуристів Олександри Степанової та Івана Букіна до нового президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі. Спортсмени хочуть, щоб МОК змінив рішення ISU.

"Дуже сильне, дуже правильне звернення. Воно має бути у всіх газетах світового рівня, сьогодні воно єдине правильне. З будь-якою людиною з будь-якої країни це може статися, дуже добре підготовлений лист, все як є.

Я цього не можу сказати [чи вплине воно якось], звичайно, потрібно боротися до кінця, я їх (Степанову та Букіна) абсолютно підтримую. ISU не має права не допускати спортсменів, яких делегує країна на Олімпійські ігри, немає такого права. Чому вони порушують правила, які самі придумують, — я не розумію, скільки ми це терпітимемо. Мерзотники вони! — сказала Тарасова.

Тетяна Тарасова

Раніше Тарасова назвала перевірки російських фігуристів незаконними. ISU сама вирішує, кому надавати нейтральний статус, а кому – ні.