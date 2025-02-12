У Росії заступилися за зрадника Тимощука, якого обнулили в Україні

У РФ вважають, що все зміниться після закінчення війни

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту, депутат Держдуми РФ Світлана Журова вважає, що голова Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко вибачатиметься за слова про колишніх партнерів по команді Каху Каладзе та Анатолія Тимощука. До речі, нещодавно Тимощук офіційно став спонсором російських окупаційних військ.

Відповідний коментар Журової наводить Р-Спорт. Світлана вважає, що у майбутньому "Шева" розкається через свої заяви.

"Українським чинним і колишнім спортсменам журналісти в країні ставлять політичні питання. І якщо ти на них не відповідаєш, то виглядаєш зрадником, адже невже в тебе немає своєї думки? Швидше за все, Шевченко не міг не відповісти на подібне запитання. Може, через якийсь час він покається і скаже: "Розумієте, була складна ситуація.

В Україні зараз триває така тенденція, що ти не можеш навіть фотографуватись поруч із росіянином чи потиснути йому руку. Можливо, все зміниться після того, як конфлікт між країнами буде закінчено”, — сказала Журова.

Світлана Журова

Нагадаємо, у ході пресконференції, присвяченій одному року роботі нової команди в УАФ, Шевченко заявив, що Каладзе для нього "не існує". У подібному ключі він висловився і про Тимощука.

Нагадаємо, Тимощук виграв апеляцію у Спортивному арбітражному суді у Лозанні у справі проти УАФ. Додамо, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Анатолія.