Канадський хокеїст подякував армії Росії за "захист мирних жителів"
Спортсмен заробляє у Росії криваві рублі
Кемерон Лі, канадський хокеїст клубу КХЛ "Сочі", висловив "величезний респект" російської армії за "захист мирних жителів". При цьому спортсмен не помічає, як армія РФ знищує громадянське населення України.
Що потрібно знати
- Кемерон 4 роки грає в РФ
- У 2023 році Лі отримав російське громадянство
- Мережа сміється зі спортсмена, називаючи його майбутнім депутатом
Відповідний коментар Лі наводить metaratings.ru. Він назвав російських солдатів "героями".
Мої батьки приїжджали цього року. Взимку вони мешкають у Флориді. Їм радили бути обережними, але вони приїхали й були у захваті. Тепер вони розуміють, чому я хочу сюди повертатися.
Військові забезпечують нашу безпеку, тож величезний респект російській армії через те, що захищають мирних жителів. Ці хлопці – справжні герої.
Крім того, Кемерон нахвалює президента Росії Володимира Путіна. Хокеїст хоче з ним зустрітися заради фото.
Володимир Путін був би номером один. Я дуже хотів би зустрітися з ним і подякувати за паспорт. Він, ймовірно, наймогутніша людина у світі. Зустріч із Путіним була б найкрутішою подією у житті. Я хотів би фото з ним, як у Овечкіна в його соцмережі.
У мережі лише посміялися зі слів хокеїстами. Користувачі вважають, що він мітить у депутати у РФ.
Довідка: Кемерон Лі – канадський хокеїст, грає на позиції захисника. У вересні 2023 року Кемерон отримав російське громадянство. Виступає в Росії з серпня 2022 року, коли перейшов до "Амуру" з Американської хокейної ліги (АХЛ).
Нагадаємо, збірні РФ та Білорусі не брали участь на хокейному ЧС-2025, адже були усунені від усіх міжнародних змагань до закінчення сезону 2024/25. Крім того, країни-агресори виключені зі складу учасників ЧС-2026. Додамо, що російських хокеїстів також не пустили на Олімпіаду в Італії.