Ломаченко пішов з боксу: топ-5 зашкварів скандального українця

Зірковий боксер неодноразово потрапляв у скандали

Український боксер Василь Ломаченко так і не зміг здобути титул абсолютного чемпіона світу. 18 грудня стало відомо про його рішення завершити кар'єру.

Не всі в Україні раділи перемогам свого співвітчизника, оскільки репутація Ломаченка підмочена скандалами. "Телеграф" згадує найголовніші з них.

Прапор після перемоги над Коммі

Після завершення успішного бою проти Річарда Коммі 12 грудня 2021 року український легковаговик з’явився в рингу з червоно-жовтим прапором рідного міста Аккермана, а не прапором своєї Батьківщини.

Цей вчинок спровокував спекуляції про те, що Ломаченко не стільки патріот своєї країни, скільки рідного регіону. Втім, можливо, українського прапора не виявилося під боком через недбалість когось із команди боксера.

Проте інцидент викликав обурення. Не залишив його поза увагою і ексчемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко, який поставив питання, чи представляв у поєдинку його співвітчизник Україну, не використовуючи її прапор.

Підтримка Московського патріархату

Сама собою скандальна підтримка боксером УПЦ МП, який не порвав зв’язків з російською православною церквою (РПЦ), чий патріарх Кирило благословляє війну рф проти України, за останні роки вилилася в кілька скандалів.

Так, Ломаченко публікував у соцмережах інтерв’ю митрополита УПЦ МП Луки, де той заявляв, що українців бомбардують через підтримку прав ЛГБТ-спільноти, а також відео проповіді митрополита УПЦ МП Лонгіна із твердженням, що Україна розпочала війну проти бога.

Також спортсмен на його підтримку ділився фото з митрополитом Запорізьким та Мелітопольським Лукою, проти якого запроваджено санкції РНБО. Крім того, він викладав відео з віршем, де українці, які підтримують виселення ченців із Києво-Печерської лаври, називаються "скаженими", "брехунами", "лицемірами", а їхній правитель — "ляльководом". В ще одному ролику в його акаунті в Instagram йдеться про "духовно-хворих" протестувальників біля Лаври, яких "можна лише пошкодувати".

Нарешті, Ломаченко розповсюджував відео з неприємними кадрами супротивників Московського патріархату, де можна помітити монтаж, для того, щоб дискредитувати останніх, а також закликав молитися за ворогів. Це ще далеко не весь перелік скандалів навколо Московського патріархату, пов’язаних із Ломаченком.

Фото з другом Кадирова

У березні 2023 року український боксер відвідав турнір UFC 285 у Лас-Вегасі, де зробив спільне фото з російським бійцем змішаних єдиноборств (UFC) та другом кремлівської маріонетки в Чечні Рамзана Кадирова Ісламом Махачовим, опинившись на дальньому плані відео.

Крім цього факту, обурення українців викликало те, що Ломаченко робить це з усмішкою на обличчі і обіймається з росіянином.

Відео з російським спецназом

У січні 2020 року боксер опублікував у соцмережах відео каналу "Корсунська пустель" про "силу православного духу", на якому російські спецназівці спершу ставлять свічку в церкві, після чого беруть до рук зброю та йдуть воювати.

При цьому ролик закінчується словами подяки від автора за допомогу в зйомках "ввічливим людям" — російським військовим, які брали участь в анексії росією Криму в 2014 році. При цьому "Корсунська пустель" — монастир РПЦ, який знаходиться в рф.

Слова про війну на Донбасі

У вересні 2019 року Ломаченко оскандалився заявою про війну з росією на Донбасі, де зізнався, що в рф у нього є друзі. За його тодішніми словами, він дружить з ними із дитинства, і від того, що "є політична напруженість між росією та Україною", а "там щось ділять нагорі", він не буде розривати з ними відносини.

Ці слова викликали гнів в Україні, де йому нагадали, що на той момент під час війни на Донбасі проти росії загинуло близько 13 тисяч людей.