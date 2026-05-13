Ломаченко возвращается на ринг: потенциальные соперники украинца - суперзвезды бокса

Украинский боксер, похоже, заскучал на пенсии

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) решил возобновить карьеру боксера. Украинец хочет сразу получить большой бой, а искусственный интеллект (ИИ) уже подобрал ему возможных оппонентов.

Что нужно знать

38-летний Ломаченко возвращается в большой спорт

Украинец хочет организовать "не проходной бой"

ИИ назвал главных кандидатов на поединок против "Матрицы"

Об этом сообщает "Телеграф". ИИ Gemini выбрал 5 потенциальных соперников для Василия.

Самый громкий вариант для украинца — бой против Джервонты "Танка" Дэвиса. Loma и американец уже вели переговоры о поединке, однако Василий из-за проблем со здоровьем решил завершить карьеру и мегафайт так и не состоялся. Сейчас "Танк" разгребает проблемы с законом, однако, по слухам, вскоре планирует возобновить карьеру. Джервонта на данный момент является чемпионом мира по версии WBA в легком весе.

Второй вариаинт для Ломаченко — супербой против Шакура Стивенсона. Американец находится на пике формы. В 2026 году он стал чемпионом мира в 4-м весе, а теперь готовит переход в Zuffa Boxing, где ему обещают статус главной звезды и сотню миллионов долларов.

Уильям Сепеда — также среди претендентов на бой против Василия. Мексиканец находится в простое после поражения от Шакура Стивенсона, однако может стать идеальным соперником для возращения Loma.

Реванш с Теофимо Лопесом может стать отличнім поединком. Василий не признал поражение в бою против Теофимо, а теперь американец и украинец могут устроить денежній бой, правда, для этого Тео должен опуститься в весе, либо Loma — подняться.

Кейшон Дэвис побил Дениса Беринчика, а теперь он может сразиться с лучшим легковесом Украины Ломаченко. Красивая история, правда? Василий мог бы преподать урок бокса американцу. Добавим, что Loma ничего не теряет в случае поражения, а вот все вышеперечисленные бойцы сильно рискуют.

Напомним, Ломаченко официально завершил карьеру боксера летом 2025 года. В октябре того же года Василий отправился в Колумбию, где прошла 38-я конвенция WBO (Всемирная боксерская организация), посвященная ему. Там украинец впервые рассказал, почему повесил перчатки на гвоздь. Ранее "Телеграф" рассказывал о зашкварах Ломаченко. Василий неоднократно попадал в скандалы из-за своей неоднозначной позиции по войне и безоговорочной поддержке УПЦ (МП).