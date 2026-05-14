Усик — Верховен: WBA ухвалила неоднозначне рішення щодо бою

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) санкціонувала поєдинок на суворих умовах

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) проведе захист титулу WBA у поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-0, 0 КО). При цьому "Король кікбоксингу" не претендуватиме на чемпіонський пояс.

Усик проведе бій із Верховеном за правилами боксу

На кону поєдинку стоятиме пояс WBA, щоправда, лише для українця

Верховен не входить до рейтингу Асоціації та не претендує на чемпіонський пояс

Про це повідомляє пресслужба WBA на своєму офіційному сайті. Асоціація дозволила українцеві захист титулу, проте його суперник не зможе претендувати на пояс через відсутність у рейтингу WBA.

Після спеціального запиту, направленого в організацію, WBA розглянула справу та дозволила українській зірці вийти на бій у якості чемпіона. Проте сам титул для Верховена не розігруватиметься, оскільки нині він не входить до рейтингу організації, що санкціонує бій.

Комітет пояснив, що санкціонування поєдинку здійснюється відповідно до правил C.40, з урахуванням "інтересів конкуренції", а також положення суперчемпіона, його суперника та інших претендентів у важкій вазі, що займають високі місця в рейтингу.

У разі перемоги Усика бій буде офіційно зарахований як успішний захист титулу. У разі поразки чемпіона Комітет WBA розгляне його статус та визначить подальші дії щодо титулу чемпіона у важкій вазі.

Що стосується Верховена, то перемога не принесе йому визнання претендентом на титул WBA, хоча й дозволить йому увійти до рейтингу важковаговиків цієї організації.

На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

