Усик - Верховен: WBA приняла неоднозначное решение по бою

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала поединок на строгих условиях

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) проведет защиту титула WBA в поединке против нидерландского кикбоксера Рико Верховена (1-0, 0 КО). При этом "Король кикбоксинга" не будет претендовать на чемпионский пояс.

Что нужно знать

Усик проведет бой с Верховеном по правилам бокса

На кону поединка будет стоять пояс WBA, правда, только для украинца

Верховен не входит в рейтинг Ассоциации и не претендуе на чемпионский пояс

Об этом сообщает пресс-служба WBA на своем официальном сайте. Ассоциация разрешила украинцу защиту титула, однако его соперник не сможет претендовать на пояс, из-за отсутствия в рейтинге WBA.

После специального запроса, направленного в организацию, WBA рассмотрела дело и разрешила украинской звезде выйти на бой в качестве чемпиона. Однако сам титул для Верховена не будет разыгрываться, поскольку в настоящее время он не входит в рейтинг санкционирующей организации.

Комитет пояснил, что санкционирование поединка осуществляется в соответствии с положениями правила C.40, с учетом "интересов конкуренции", а также положения суперчемпиона, его соперника и остальных претендентов в тяжелом весе, занимающих высокие места в рейтинге.

В случае победы Усика бой будет официально засчитан как успешная защита титула. В случае поражения чемпиона Комитет WBA рассмотрит его статус и определит дальнейшие действия в отношении титула чемпиона в тяжелом весе.

Что касается Верховена, то победа не принесет ему признания в качестве претендента на титул WBA, хотя и позволит ему войти в рейтинг тяжеловесов этой организации.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли, после того, как Усик отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

По мнению букмекеров, "Кот" является безоговорочным фаворитом поединка.

Напомним, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции.