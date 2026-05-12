Підозра Єрмаку: який запобіжний захід будуть просити прокурори

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме запобіжний захід колишньому голові Офісу Президента Андрію Єрмаку, якому повідомили про підозру, у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави.

Про це заявив голова САП Олександр Клименко під час брифінгу 12 травня. За його словами, суду пропонуватимуть призначити заставу 180 млн. грн.

Судове засідання ВАКС у цій справі відбудеться 12 травня о 16.00.

Що передувало

Увечері 11 травня колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку оголосили підозру через розкрадання коштів на елітному будівництві у Київській області. На ексчиновника може чекати кримінальна відповідальність.

У пресслужбі НАБУ повідомили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Вказано, що колишньому голові ОП повідомили про підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі. Це тяжкий злочин, який карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

"НАБУ та САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одного з її учасників — колишньому керівнику Офісу Президента України. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України. Продовжуються невідкладні слідчі дії", — йдеться у повідомлені.

Як вручення підозри прокоментував Єрмак

Ексголова ОП Андрій Єрмак у коментарі журналістам, які були на місці слідчих дій НАБУ та САП, не був багатослівним. Він наголосив, що все розповість після закінчення слідства.

"Я не буду зараз нічого коментувати. Коли закінчаться слідчі дії, я дам коментар", — сказав він.

На уточненні про кооператив "Династія" він заявив, що не знає про що йдеться.

"У мене немає жодного будинку, у мене є лише одна квартира та один автомобіль, який ви бачили", — сказав Єрмак.

У відповідь на запитання, чи його прізвисько на плівках "Хірург", зазначив: "Моє ім’я Андрій Єрмак, іншого імені у мене немає".

