Засолити форель вдома — простіше, ніж здається: зараз ідеальний момент купити її за знижкою

Засолена форель вдома смачніша за магазинну

Форель — одна з найцінніших і найсмачніших риб у раціоні. Вона містить омега-3 жирні кислоти, білок, вітаміни D і B12, а також фосфор і селен. До того ж ця риба не дуже калорійна. В 100 г форелі міститься близько 140–150 ккал, що робить її привабливою навіть для тих, хто стежить за фігурою. Щоб зберегти максимум корисних речовин, форель краще засолювати.

Блогерка korolivska1 рекомендує приготувати з форелі скандинавську закуску Гравлакс і поділилася рецептом в Instagram.

Що таке Гравлакс і як його приготувати

Гравлакс — це скандинавська страва зі свіжої риби, засоленої в суміші солі, цукру та кропу. Назва походить від шведського слова "закопаний лосось" — колись рибу буквально закопували в землю для ферментації. Сьогодні ця закуска готується набагато простіше.

Інгредієнти:

філе лосося або форелі зі шкірою — 500 г

сіль — 35 г

цукор — 20 г

цедра 1 апельсина

апельсиновий сік — 2–3 ст. л.

пучок кропу

чорний перець

за бажанням: 1–2 ст. л. джину або коньяку.

Спосіб приготування:

З риби дістати кістки. Змішати сіль, цукор, перець і цедру. Цією сумішшю рівномірно натерти філе форелі з обох боків. Перекласти рибу у скляний або керамічний контейнер, полити апельсиновим соком і зверху щедро посипати кропом. Поставити у холодильник на 12 годин. Через цей час риба вже буде готова, але чим довше її тримати в розсолі, тим насиченіший смак в неї буде. Перед подачею нарізати форель тонкими скибочками під кутом, відокремлюючи від шкіри.

Як і з чим подавати

Гравлакс традиційно подають на житньому хлібі або хрустких крекерах із вершковим сиром і тонкими скибочками огірка. Така риба добре поєднується з гірчично-кропним соусом: змішайте діжонську гірчицю, трохи меду, оцет і дрібно нарізаний кріп. Закуска виглядає ефектно та підходить як для повсякденного сніданку, так і для святкового столу. Готова риба зберігається у холодильнику до 5 днів.

З хребта, який залишиться після засолювання форелі, можна приготувати легкий та поживний суп.