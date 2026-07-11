Норвегія — Англія: онлайн-трансляція чвертьфіналу ЧС-2026

Вікінги спробують вибити Трьох левів з Мундіалю

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У ніч на неділю, 12 липня, на чемпіонаті світу з футболу відбудеться третій чвертьфінал. Збірна Норвегії зіграє проти Англії.

Що потрібно знати

Норвегія прийме Англію у Маямі (США)

Англійці перемагали на ЧС-1966, норвежці проводять свій найкращий Мундіаль в історії

Норвегія понад 30 років не перемагала Англію

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Норвегія — Англія. Гра розпочнеться о 00:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Норвегія — Англія (оновлюється)

Вікінги вибили п’ятиразових чемпіонів світу — на черзі чемпіони світу-1966. Над норвежцями не висить тягар відповідальності, на відміну від англійців, які чекають на перемогу на великому турнірі ось уже 60 років. Чи зможуть Родоначальники футболу пройти Норвегію дізнаємось вже скоро. Додамо, що переможець вийде у півфінал турніру, де зіграє проти переможця матчу Аргентина – Швейцарія.

Норвегія на Мундіалі переграла Ірак (4:1), Сенегал (3:2) та Кот-д’Івуар (2:1), поступившись лише Франції (1:4) на груповому етапі. У 1/8 фіналу Вікінги вибили з турніру Бразилію (2:1).

Англія, своєю чергою, у групі обіграла Хорватію (4:2), втратила очки з Ганою (0:0) та впоралася з Панамою (2:0). У 1/16 фіналу Три леви пройшли ДР Конго (2:1), після чого вибили Мексику (3:2).

Норвегія та Англія 14 разів грали між собою: 2 перемоги норвежців, 4 нічиї та 8 тріумфів у англійців. Востаннє Вікінги перемагали Левів у 1993 році.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.