Норвегия - Англия: онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ-2026

Викинги попытаются выбить Трех львов из Мундиаля

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В ночь на воскресенье, 12 июля, на чемпионате мира по футболу состоится третий четвертьфинал. Сборная Норвегии сыграет против Англии.

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"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Норвегия — Англия. Игра начнется в 00:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Норвегия — Англия (обновляется)

Викинги выбили пятикратных чемпионов мира — на очереди чемпионы мира-1966. Над норвежцами не висит груз ответственности, в отличие от англичан, которые ждут победы на крупном турнире вот уже 60 лет. Смогут ли Родоначальники футбола пройти Норвегию узнаем уже скоро. Добавим, что победитель выйдет в полуфинал турнира, где сыграет против победителя матча Аргентина — Швейцария.

Норвегия на Мундиале переиграла Ирак (4:1), Сенегал (3:2) и Кот-д’Ивуар (2:1), уступив лишь Франции (1:4) на групповом этапе. В 1/8 финала Викинги выбили из турнира Бразилию (2:1).

Англия, в свою очередь, в группе обыграла Хорватию (4:2), потеряла очки с Ганой (0:0) и справилась с Панамой (2:0). В 1/16 финала Три льва прошли ДР Конго (2:1), после чего выбили Мексику (3:2).

Норвегия и Англия 14 раз играли между собой: 2 победы норвежцев, 4 ничьи и 8 триумфов у англичан. В последний раз Викинги побеждали Львов в 1993 году.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.