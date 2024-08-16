Коломойський загубив кар’єру одного з найперспективніших футболістів України: як це було

У гравця у розквіті сил зірвався трансфер до англійського "Ліверпуля"

Перший тренер легенди "Дніпра" та національної збірної України з футболу Євгена Коноплянки — Юрій Кевлич, вважає, що колишній власник дніпровського клубу Ігор Коломойський загубив кар’єру його вихованця. Коноплянку треба було відпускати із "Дніпра" набагато раніше.

Про це він розповів в інтерв’ю сайту zbirna.com.

Зокрема, Юрій Кевліч зауважив: "Якби він грав в Англії, як я говорив йому і радив, то це був би інший рівень сприйняття його як гравця. А так він пішов хибним шляхом завдяки своїм агентам. Так би мовити, "чудовий президент " футбольного клубу "Дніпро" (Ігор Коломойський — ред.) спрацював, перешкодив йому. Він повинен був переходити до "Ліверпуля". Тоді навіть на один день відкрили трансферне вікно. "Ліверпуль" домовився, все було погоджено. Але ви знаєте, як у нас все вирішується. Я вважаю, що йому зламали кар’єру.

А на запитання, "Коли востаннє спілкувалися з Євгеном чи його батьками?", Юрій Кевліч відповів: "Ми підтримували контакт до його переходу до іспанської "Севільї". Чи був далі конфлікт? Ну, по-перше, "Дніпро" досі не розрахувався з ДЮФК Олімпік (Кропивницький) Досі там посилаються на те, що Коломойський сидить і гроші від Коломойського ви не отримаєте. Потім з’явився "Дніпро-1", і ви бачите, де він нині. Ось це наш футбол, як кажуть. Люди, які вкладають гроші в нього, напевно, не до кінця розуміють, що вони роблять і для чого».

Один із найвідоміших українських футболістів 34-річний Євген Коноплянка цього літа офіційно оголосив про завершення своєї кар’єри. Він грав за "Дніпро", "Севілью", німецький "Шальке-04" та "Шахтар", але, на думку фахівців, так і не зумів повністю розкрити свій потенціал.