Іспанія — Аргентина: де і коли дивитись фінал ЧС-2026

Мундіаль добігає кінця

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У неділю, 19 липня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбудеться останній матч. У вирішальній грі зійдуться команди Іспанії та Аргентини.

У прямому етері в Україні матч Іспанія – Аргентина покаже в Україні медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Фінал ЧС-2026 Іспанія — Аргентина відбудеться на стадіоні "Нью-Йорк/Нью-Джерсі-стейдіум" у передмісті Нью-Йорка (США). Початок гри о 22:00 за київським часом. В Україні зустріч можна подивитися ексклюзивно на Megogo за підписками MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y. На цей час вартість перегляду складає від 279 грн/місяць.

Етер на Megogo розпочнеться о 20:20 за київським часом. До ведучої студії Олександри Кучеренко приєднаються Олександр Головко та Роман Бебех. Коментуватимуть матч Віталій Кравченко та Сергій Лук’яненко.

Додамо, що Аргентина захищає титул та спробує виграти свій 4-й Кубок світу. Іспанія перемагала на турнірі лише раз (2010 року).

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри Мундіалю можна переглянути в Україні.