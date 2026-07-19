Іспанія — Аргентина: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2026

Іспанія та Аргентина зіграють за заповітний трофей

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У неділю, 19 липня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбудеться фінальна гра. У битві за Кубок світу зійдуться команди Іспанії та Аргентини.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Аргентина. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Іспанія — Аргентина (оновлюється)

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Іспанія у групі ЧС-2026 перемогла Саудівську Аравію (4:0), Уругвай (1:0), втративши очки лише проти Кабо-Верде (0:0). У 1/16 фіналу Фурія Роха вибила Австрію (3:0), після чого впоралася з Португалією (1:0) та Бельгією (2:1). У півфіналі турніру іспанці перемогли Францію (2:0).

Аргентина, своєю чергою, у групі обіграла Алжир (3:0), Австрію (2:0) та Йорданію (3:1). У плей-оф Альбіселесте пройшли Кабо-Верде (3:2), Єгипет (3:2) та Швейцарію (3:1). У 1/2 фіналу аргентинці вибили з турніру Англію (2:1).

Фінал ЧС-2026 відбудеться на стадіоні "Нью-Йорк/Нью-Джерсі-стейдіум" у передмісті Нью-Йорка (США). Гру можна переглянути в Україні у прямому етері. Зазначимо, Іспанія — фаворит протистояння.

Додамо, що Аргентина захищає титул та спробує виграти свій 4-й Кубок світу. Іспанія перемагала на турнірі лише раз у 2010 році. До речі, збірні зустрічалися між собою 14 разів: 2 нічиї та по 6 перемог у кожної з команд. Востаннє Фурія Роха та Альбіселесте грали у 2018 році. Тоді іспанці в рамках товариської зустрічі здолали аргентинців із рахунком 6:1.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф.