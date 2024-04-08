Найдорожчий менеджмент країни за державні кошти: скільки у 2023 році заробили керівники "Укрнафти" та "Нафтогазу"

Директор "Укрнафти" Сергій Корецький та голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов є найбільш високооплачуваними керівниками державних енергетичних компаній, про це свідчать дані їх декларацій, пише "Слово і діло".

Так, Корецький за 2023 рік заробив 27,3 млн грн (це близько 2,3 млн грн в місяць): 14,7 млн грн — в "Укрнафті" та ще 12,6 млн грн за сумісництвом в "Укртатнафті". А разом з заступниками вони сумарно отримали майже 60 млн грн заробітної плати. Найбільше, крім Корецького, в "Укрнафті" заробили його заступник з фінансів Юрій Ткачук — 9,5 млн грн, заступник і головний інженер Олег Мальчик — 8,1 млн грн, заступниця з персоналу Олена Артазей — 6,7 млн грн, та заступник з питань безпеки Костянтин Мацера — 6,3 млн грн.

Олексій Чернишов за рік заробив трохи менше, 21,4 млн грн. А його правління разом з ним сумарно заробило 51,2 млн грн.

Варто зазначити, що це лише "голі" оклади без врахування надбавок, які можуть становити ще до 50% від вказаних сум додатково.

При цьому цікаво, що керівник "Укрнафти" не втомлюється згадувати про рекордні 24 млрд грн чистого прибутку за 2023 рік та виконання плану, однак упускає такі моменти, що ці прибутки були отримані зокрема завдяки доходам "Укртатнафти", а фактичний видобуток нафти був нижчим плану (1,409 млн тонн проти 1,450 млн тонн), але план "знизили" до необхідної відмітки, щоб формально він був виконаний.