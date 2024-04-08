Самый дорогой менеджмент страны за государственные средства: сколько в 2023 году заработали руководители "Укрнафты" и "Нефтегаза"

Директор "Укрнафты" Сергей Корецкий и председатель правления "Нефтегаза" Алексей Чернышев являются наиболее высокооплачиваемыми руководителями государственных энергетических компаний, об этом свидетельствуют данные их деклараций, пишет "Слово и дело".

Так, Корецкий за 2023 год заработал 27,3 млн грн (это около 2,3 млн грн в месяц): 14,7 млн грн — в "Укрнафте" и еще 12,6 млн грн по совместительству в "Укртатнафте". А вместе с заместителями они суммарно получили около 60 млн грн заработной платы. Больше всего, кроме Корецкого, в "Укрнафте" заработали его заместитель по финансам Юрий Ткачук — 9,5 млн грн, заместитель и главный инженер Олег Мальчик — 8,1 млн грн, заместитель персонала Елена Артазей — 6,7 млн грн, и заместитель по вопросам безопасности Константин Мацера — 6,3 млн грн.

Алексей Чернышев за год заработал чуть меньше, 21,4 млн. грн. А его правление вместе с ним суммарно заработало 51,2 млн. грн.

Следует отметить, что это только "голые" оклады без учета надбавок, которые могут составлять еще до 50% от указанных сумм дополнительно.

При этом интересно, что руководитель "Укрнафты" не устает вспоминать о рекордных 24 млрд грн чистой прибыли за 2023 год и выполнении плана, однако упускает такие моменты, что эти прибыли были получены в частности благодаря доходам "Укртатнафты", а фактическая добыча нефти была ниже плана (1,409 млн. тонн против 1,450 млн. тонн), но план "снизили" до необходимой отметки, чтобы формально он был выполнен.