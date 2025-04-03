Meta готує Hypernova: розумні окуляри Цукерберга, які можуть замінити iPhone (фото)

Компанія Meta планує вийти на ринок преміальних розумних окулярів, додавши в них інноваційні технології, зокрема екран для відображення додатків та керування жестами. Новий пристрій, що отримав кодову назву Hypernova, стане важливим кроком на шляху до створення альтернативи смартфонам Apple.

Як повідомляє Bloomberg, Meta активно розширює лінійку своїх розумних окулярів, і вже наприкінці цього року може представити першу модель із вбудованим дисплеєм.

Пристрій отримає екран, розташований у нижньому правому куті правої лінзи, що дозволить користувачам бачити інформацію та взаємодіяти з додатками.

За інформацією інсайдерів, вартість Hypernova може коливатися в межах 1000–1400 доларів США, що суттєво дорожче за поточні Ray-Ban Meta Glasses, які продаються за 299 доларів. Висока ціна обумовлена використанням передових дисплейних технологій.

Що відомо про Hypernova

Розумні окуляри Hypernova зможуть:

Відображати фотографії, карти та сповіщення додатків.

Керуватися жестами завдяки сенсорній панелі та спеціальному "нейронному браслету" Ceres.

Робити фото та відео, використовуючи оновлену камеру.

Підключатися до смартфонів для синхронізації даних та отримання дзвінків.

Довгострокові плани: Hypernova 2 та AR-окуляри

Meta вже працює над другою версією пристрою, яка може вийти у 2027 році. На відміну від першої моделі, вона отримає бінокулярний дисплей, що дозволить бачити зображення в обох лінзах одночасно. Компанія також тестує AR-окуляри під кодовою назвою Artemis, які можуть вийти після 2027 року.

Конкуренція на ринку

Meta планує конкурувати з Apple та іншими технологічними компаніями, які також працюють над пристроями доповненої реальності. Наразі розумні окуляри Meta працюють на базі модифікованої версії Android і не мають власного магазину додатків, однак майбутні оновлення можуть змінити цю ситуацію.

Очікується, що найближчими місяцями компанія оприлюднить більше деталей про Hypernova, а вже наприкінці року пристрій може надійти у продаж.

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