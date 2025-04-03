Meta готовит Hypernova: умные очки Цукерберга, которые могут заменить iPhone (фото)

Компания Meta планирует выйти на рынок премиальных умных очков, добавив в них инновационные технологии, включая экран для отображения приложений и управления жестами. Новое устройство, получившее кодовое название Hypernova, станет важным шагом на пути к созданию альтернативы смартфонам Apple.

Как сообщает Bloomberg, Meta активно расширяет линейку своих умных очков и уже в конце этого года может представить первую модель со встроенным дисплеем.

Устройство получит экран, расположенный в правом нижнем углу правой линзы, что позволит пользователям видеть информацию и взаимодействовать с приложениями.

По информации инсайдеров, стоимость Hypernova может колебаться в пределах 1000–1400 долларов США, что существенно дороже текущих Ray-Ban Meta Glasses, которые продаются за 299 долларов. Высокая цена обусловлена использованием передовых дисплейных технологий.

Что известно о Hypernova

Умные очки Hypernova смогут:

Отображать фотографии, карты и оповещения приложений.

Управляться жестами благодаря сенсорной панели и специальному "нейронному браслету" Ceres.

Делайте фото и видео, используя обновленную камеру.

Подключаться к смартфонам для синхронизации данных и получения звонков.

Долгосрочные планы: Hypernova 2 и AR-очки

Meta уже работает над второй версией устройства, которая может выйти в 2027 году. В отличие от первой модели она получит бинокулярный дисплей, что позволит видеть изображение в обеих линзах одновременно. Компания также тестирует AR-очки под кодовым названием Artemis, которые могут выйти после 2027 года.

Конкуренция на рынке

Meta планирует конкурировать с Apple и другими технологическими компаниями, также работающими над устройствами дополненной реальности. Пока умные очки Meta работают на базе модифицированной версии Android и не имеют собственного магазина приложений, однако будущие обновления могут изменить эту ситуацию.

Ожидается, что в ближайшие месяцы компания обнародует больше деталей Hypernova, а уже в конце года устройство может поступить в продажу.

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