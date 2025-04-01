IТ Ukraine Association спільно з Favbet Tech ініціює створення AI-комітету

Комітет сприятиме розвитку технологій штучного інтелекту в Україні

AI-комітет, як нова ініціатива від Асоціації IT Ukraine, об'єднує провідні технологічні компанії для розвитку штучного інтелекту в Україні. Генеральним партнером комітету стала компанія FAVBET Tech, яка активно інвестує у розвиток AI-технологій та підтримує ініціативи, спрямовані на зміцнення IT-екосистеми країни.

Як повідомляє Zaxid.net, AI-комітет створений для консолідації зусиль лідерів ринку у сфері штучного інтелекту, сприяння стратегічному розвитку галузі та вирішення ключових викликів, що стоять перед індустрією. У межах своєї діяльності комітет проводитиме — стратегічні сесії, круглі столи та дослідження ринку для формування дорожньої карти розвитку AI-сектору в Україні.

Артем Скрипник

"AI-комітет — це не просто майданчик для обміну ідеями, а реальна можливість спільно формувати майбутнє українських технологій. FAVBET Tech вже активно інтегрує AI у свої продукти, тому для нас важливо бути в центрі цих змін і допомагати будувати прозору, динамічну та інноваційну AI-екосистему в Україні", — прокоментував Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech.

Відбір учасників комітету триватиме з 28 березня до 28 квітня 2025 року.

У першому етапі візьмуть участь до 20 компаній, які працюють у сфері AI та відповідають визначеним критеріям. Якщо ваша компанія бажає стати учасником AI-комітету, потрібно подати заявку.

"Асоціація посилює своє лідерство в IT-вертикалях. Рухаємося далі, запускаючи наступний комітет з напрямку AI, який викликає великий інтерес у світі. Штучний інтелект вже показав спроможність бути game-changer на світовому рівні. Як і з іншими чотирма комітетами, комплексно проаналізуємо перспективи технології та знайдемо шляхи посилення українського IT", — наголосила Марія Шевчук, виконавча директорка Асоціації IT Ukraine.

Про FAVBET Tech

Це технологічна компанія з українським ДНК, що спеціалізується на розробці інноваційних рішень для індустрії розваг. Компанія є резидентом Дія.City, виступає учасником Асоціації IT Ukraine. Входить до 50 найбільших продуктових IT-компаній України за рейтингом DOU. З 2022 року Favbet Tech активно підтримує кібервійсько та мілітарні ініціативи.