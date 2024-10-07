Цукерберг замовив дружині унікальну версію Porsche (фото, відео)

Схожі, дружина оцінила авто, зроблене за спецзамовленням

Porsche не випускає мінівени, але якщо ви маєте достатньо коштів, можливо все. Марк Цукерберг, засновник Facebook, продемонстрував, що для справжнього кохання немає перешкод. Він вирішив здивувати свою дружину Прісцилу, замовивши унікальну версію автомобіля.

Засновник однієї з найпопулярніших у світі соцмереж поділився фотографіями та відео нового автомобіля, який він замовив спеціально для своєї дружини Прісцили. За його словами, вона мріяла про мінівен, тому він вирішив створити те, чого раніше не існувало — Porsche Cayenne Turbo GT Minivan.

Для реалізації цього проєкту Цукерберг звернувся за допомогою до компанії Porsche та тюнінг-ательє West Coast Customs. Результатом їхньої співпраці став унікальний автомобіль, який поєднує в собі елегантність спортивного Porsche Cayenne та функціональність сімейного мінівена.

На оприлюднених фотографіях та відео видно, що модифікований Porsche Cayenne зберіг основні риси оригінального дизайну, але став помітно більшим. Автомобіль отримав три ряди сидінь, що характерно для мінівенів. Особливістю нової моделі стали двері, які висуваються, причому без традиційних ручок.

Попри суттєві зміни, автомобіль зберіг впізнаваний силует Porsche Cayenne. Однак збільшені габарити та додаткові функціональні елементи додали йому вигляду преміального сімейного автомобіля.

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