В Раде подготовили новые штрафы за нарушение ПДД: чего ждать водителям

Денежное наказание за это действует в ряде стран ЕС

В Украине могут появиться новые штрафы за нарушение ПДД. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект.

Так, речь идет о документе №11029. В нем предлагают наказывать водителей за превышение средней скорости движения. В настоящее время эти нормы действуют в ПДД в большинстве стран Евросоюза. В частности, речь идет о Польше, Италии, Германии, Австрии и других.

Для определения, нарушены ли правила скорости движения, будет вычисляться средняя скорость автомобиля на определенном участке дороги. Это будет определяться как расстояние, которое авто прошло, поделено на время, которое это заняло. Если эта средняя скорость превысит установленные нормы, это будет нарушение. Таким образом, торможение перед камерой автофиксации не обезопасит нарушителя от наказания.

Что касается штрафов, то речь идет о наказании 340 гривен за превышение на 20 км/ч и 1700 гривен за превышение на 50 км/ч. Измерять среднюю скорость будут специальными техническими средствами, в которые входят камеры фото- и видеофиксации, с помощью устройств, работающих по принципу "расстояние/время" — зафиксирована не менее чем двумя зонами контроля.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, за какие нарушения ПДД можно оплатить только 50% штрафа. Впрочем, если водитель совершит ошибку, то придется отдать вдвое больше.