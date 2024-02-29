Які нові моделі пікапів з'явилися на ринку України: скільки вони коштують

Цей сегмент авто користується дедалі більшою популярністю серед українців

2023 року в Україні було реалізовано 1627 нових пікапів, що на 87,4% більше, ніж за 2022 рік. Так, судячи з тенденції та загальної потреби цього виду транспорту, популярність цього сегменту буде лише розширюватися.

Auto-Consulting розповів про те, які новинки пікапів з'явилися на ринку України. Зазначимо, що в переліку присутні дев'ять моделей.

Так, відкриває список броньований французський пікап Peugeot Landtrek, який у жовтні 2023 року був навіть лідером цього сегменту. У салоні для захисту людей сформовано закриту капсулу з балістичної сталі, встановлено багатошарове броньоване скло з додатковим покриттям з полікарбонату для захисту від уламків скла, передбачено армований протимінний захист тощо.

Peugeot Landtrek

Щодо ціни, то Peugeot Landtrek цього року він коштує майже на сто тисяч гривень більше, ніж минулого – від 1 368 100 грн (35 750 доларів). Хоча навіть з цим прайсом він лишається одним з найбільш доступним.

Далі йде Foton Tunland 4X4 від китайського виробника Beiqi Foton Motor Ltd. Він виробляється від 2011 року, має дизельний двигун об'ємом 2,0 л. максимальною потужністю 163 кінські сили. На пікап Foton Tunland 4x4 можна встановити додаткове обладнання, що розширює його функціональність. Він адаптований під різноманітні вимоги.

Foton Tunland

До України наразі прямує нова партія машин в максимальній версії Full Extra, що прибуде в середині весни. Орієнтовна вартість пікапу з механічною КПП становиться 32 000 доларів (1 224 645 грн), з 8-ступінчастим "автоматом" ZF – на 2 000 доларів більше. Гарантія 2 роки або 100 000 км пробігу.

Також тепер в Україні доступний індійський пікап TATA Xenon X2. Він зарекомендував себе як надійний автомобіль, що мають високу прохідність та досить міцний. Максимальна потужність – 150 к.с. за 4000 об/хв з крутним моментом 320 Нм за 1500 – 3000 об/хв. Двигун досить економічний та достатньо потужний. У базовому варіанті він має: подушки безпеки, ABS, кондиціонер, електропакет, дистанційний ключ з іммобілайзером, аудіосистему, верхні габаритні вогні, верхнє розміщення додаткового стоп сигналу, радіопідготовку, підсвічування номерного знаку, аварійну сигналізацію, лампи підсвічування дверних пройм, систему підсвітки після паркування, центральний замок, дисплей в центральній консолі.

TATA Xenon X2

Ціна TATA Xenon X2 — 1 164 000 (30 145 доларів). Гарантія: 12 місяців або 60 000 км, в залежності від того, яка подія настане раніше.

На українському ринку є і JAC T6 та T8. Здебільшого, їх використовують військові та правоохоронні органи. JAC T6 комплектуються дизельним 2,0-літровим двигуном потужністю 136 к.с. Модель випускається з 2016 року, за основу було взято раму Toyota Hilux. Що стосується T8, то технічно вона ідентична Т6, але має змінений дизайн передньої частини та інакший салон. Ціна пікапу 2023 року випуску з "механікою" складає 1 110 000 грн (29 000 доларів).

Isuzu D-Max. Наразі пропонує версії цього пікапу 3.0 Euro-5 (190 к.с., 450 Нм) за 42 000 євро (1 742 500 грн). Більш доступні пікапи з турбодизелем об'ємом 1.9 л потужністю в 150 к.с. і обертовим моментом в 350 Нм з’являться влітку, але їх вартість не змогли назвати навіть приблизно. Вони активно використовуються військовими та силовими структурами.

Isuzu D-Max

Популярний за кордоном Volkswagen Amarok також тепер в Україні. Звиси кузова стали меншими, а глибина броду, який може подолати пікап зросла з 500 мм до 800 мм. Вантаж прикріплений через проушини на вантажній платформі, кожна з яких може витримати навантаження до 500 кілограмів.

Volkswagen Amarok

Базовий Volkswagen Amarok на нашому ринку пропонується з дизельни двигуном 2.0 TDI (205 к.с.) та 6-ступінчастою "механікою" за ціною від 1 950 258 грн (50 960 доларів). Також можна замовити 10-ступінчастий "автомат".

Завітав до України й Ford Range Raptor п'ятого покоління. Він може похизуватись вдосконаленою системою адаптації до дорожніх умов, а також безліччю функцій допомоги водієві, таких як інтелектуальний адаптивний круїз-контроль та покращена система активної допомоги під час паркування для Raptor.

Ford Ranger Raptor

Новий Ford Ranger пропонується з 2,0-літровим дизельним двигуном на 170 або 205 к.с. з механічною або автоматичною трнсмісією. Базова версія коштує від 1 866 840 грн (48 780 доларів). Спепцверсія Ranger Tremor 2.0 TDCi (205 к.с, 500 Нм) оцінена в 2 100 297 грн (54 880 доларів).

Також є версія Raptor. Початкова ціна на Ford Ranger Raptor складає від 3 068 891 грн (80 190 доларів) – це дизельний пікап з двигуном 2.0 EcoBlue Bi-turbo (210 к.с., 500 Нм) та 10-ступінчастим "автоматом". Бензиновий Ranger Raptor 3.0 EcoBoost V6 Twin Turbo (292 к.с., 491 Нм) коштує на 2 060 доларів більше: від 3 147 542 грн (82 250 доларів). Такий пікап може розігнатись до 100 км/год за 7,9 секунди, але "максималка" обмежена 180 км/год.

До України повернулися офіційні автомобілів Dodge та RAM. Нові автомобілі цих брендів у європейській специфікації вже з'явилися на українському ринку і навіть присутні у дилерській мережі. Причому, RAM став окремим брендом пікапів, без приставки Dodge.

RAM

Найпростіший Ram 1500 Classic коштує від 30 235 доларів (1 157 100 грн), а найдорожчий "скажений пікап" RAM 1500 TRX обійдеться як мінімум в 83 890 доларів (3 210 000 грн). Але це вже буде найпотужніший серійний пікап у світі. Під капотом двигун 6.2л Supercharged HEMI V8 SRT потужністю 702 к.с. та крутним моментом у 881 Нм при 4800 об./хв. Цей пікап розганяється до 100 км\год всього за 4,5 с.

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