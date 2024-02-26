В Україні з'явився стильний електрокросовер із потужністю понад 900 "коней": названа його ціна

Одна з версій цієї моделі здатна розганятися до "сотні" менше, ніж за 3 секунди.

На українському ринку відтепер можна придбати потужний та водночас стильний електрокросовер — Lotus Eletre. Цю модель було презентовано 2016 року і вона має дві версії.

Як повідомляє Auto-Consulting, на загальний ринок він вийшов 29 березня 2022 і от нарешті цей електрокар дістався України. Зазначається, Lotus Eletre розробляється в дизайнерській студії в Ковентрі, а виробляється в Ухані. Цікаво, що назва Eletre походить від угорського eletre, що в перекладі означає "той, хто виживає".

Електрокросовер Lotus Eletre

Технічні характеристики Lotus Eletre

Ця модель має колісну базу від 3000 до 3019 мм, у Lotus якраз максимальна довжина. Lotus Eletre створений у версіях S+ та R+. Розробники цього електрокросовера впевнені, що він може скласти конкуренцію Porsche Cayenne Turbo S та BMW X6M.

Так, більш топова версія R+ обладнана двома електромоторами загальною потужністю 675 кВт або 918 кінських сил. У той час, як більш проста версія S+ має 612 "коней". Щодо розгону до "сотні", то R+ робить це за 2,95 секунди, а S+ — за 4,5. Максимальна швидкість Lotus Eletre становить 265 км/год.

Електрокросовер Lotus Eletre у топовому виконанні

Lotus Eletre усередині

Пробіг Lotus Eletre становить 560 км у версії R+ і 650 км у версії S+. Щодо вартості, то він коштує від 120 тисяч доларів до 150 тисяч доларів. Наразі цей електрокросовер доступний лише в "сірих" дилерах. Якщо купувати його під замовлення, то на його виконання піде близько 3 місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на український ринок незабаром вийдуть дві моделі Lexus. Це буде кросовер та мінівен, які будуть запропоновані з економічними гібридними установками.