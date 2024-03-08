Новий бюджетний електрокросовер Skoda вперше показали на відео

Уже за тиждень відбудеться його офіційна презентація

Чеська компанія Skoda вперше продемонструвала на відео новий недорогий електричний кросовер. Зазначимо, цю модель розпочнуть виробляти наприкінці 2024 року.

Відповідне відео з'явилося на офіційному сайті Skoda. Так, нова модель стане наступником Skoda Karoq. Її презентація відбудеться 15 березня. Ну, а поки, чеський автовиробник заінтригував тизером. Він виконаний на кшталт концепт-кара Vision 7S — з високим капотом і тоненькими фарами, з'єднаними діодною смугою.

Зазначається, що він матиме назву Elroq. Кросовер довжиною близько 4,5 м отримає просторий салон та широкі функціональні можливості. Його виробництво планується розпочати наприкінці 2024 року, а на ринок він може вийти на початку 2025-го. Електрокросовер Skoda Elroq збудують на модульній платформі МЕВ, як і його старшого брата Enyaq iV. Вона дозволяє створювати електрокари із заднім та повним приводом потужністю від 150 до 340 кінських сил. Запас ходу авто може сягати 550 км.

У лінійці чеського автовиробника новинка перебуватиме нижче електричного кросовера Skoda Enyaq і виявиться доступнішим. Згадану модель найближчим часом також чекає на оновлення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Skoda збирається вивести на ринок новий недорогий кросовер. Основним ринком для нього повинна стати Індія.