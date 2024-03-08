Новый бюджетный электрокроссовер Skoda впервые показали на видео

Уже через неделю состоится его официальная презентация

Чешская компания Skoda впервые продемонстрировала на видео новый недорогой электрический кроссовер. Отметим, что эту модель начнут производить в конце 2024 года.

Соответствующее видео появилось на официальном сайте Skoda. Так, новая модель станет преемником Skoda Karoq. Ее презентация пройдет 15 марта. Ну, а пока, чешский автопроизводитель заинтриговал тизером. Он выполнен вроде концепт-кара Vision 7S – с высоким капотом и тонкими фарами, соединенными диодной полосой.

Отмечается, что он будет называться Elroq. Кроссовер длиной около 4,5 м получит просторный салон и широкие функциональные возможности. Его производство планируется начать в конце 2024 года, а на рынок он может выйти в начале 2025-го. Электрокроссовер Skoda Elroq построят на модульной платформе MEB, как и его старшего брата Enyaq iV. Она позволяет создавать электрокары с задним и полным приводами мощностью от 150 до 340 лошадиных сил. Запас хода авто может достигать 550 км.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее. Упомянутую модель в ближайшее время также ожидает обновления.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Skoda собирается вывести на рынок новый недорогой кроссовер. Основным рынком для него должна стать Индия.