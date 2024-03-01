Понад 700 кінських сил: у Мережі показали найпотужнішу Skoda (відео)

Цей екземпляр здатен розвивати швидкість до понад 300 км/год

Skoda Superb у кузові універсал вирішили трошки "освіжити". Автолюбителі перетворили цю машину на справжнього конкурента суперкарів.

Чим може похизуватися тюнінгована Skoda Superb

Так, у Нідерландах додали цій машині потужність до 720 кінських сил, хоча з заводу вона має вже 400 "коней". Утім, схоже цього власнику виявилося замало. Універсал Skoda Superb отримав 2,5-літровий п'ятициліндровий турбомотор Audi RS3. Максимальний крутний момент становить 830 Н∙м.

На німецькому автобані модернізований Skoda Superb розігнався від 0 до 100 км/год за 3,32 секунди. Прискорення від 100 до 200 км/год зайняло 6,06 секунд, від 0 до 200 км/год — 9,38 секунд. Відрізок у чверть милі (402 метри) залишився позаду за 10,77 секунди. Максимальна швидкість при цьому досягла 300 км/год, тоді як спідометр розрахований на 260 км/год.

Тюнінг Skoda Superb не сильно змінив дизайн авто. Універсал отримав нову решітку радіатора, обважування та збільшений спойлер. До того ж його занизили і оснастили золотистими литими дисками. Універсал Skoda Superb отримав збільшені гальма та покращену підвіску. А ось його салон взагалі не змінився.

Оригінальний Skoda Superb пропонувався з 4,0-літровим двигуном V8 та кількома рядними шестициліндровими моторами. Після переходу чеської марки під крило Volkswagen Group універсал почали комплектувати бензиновими та дизельними двигунами V6. А його наступник отримав 3,6-літровий VR6.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Skoda презентувала оновлену версію популярної моделі Octavia. Автомобіль отримав більш сучасний та водночас корпоративний дизайн всередині, значно потужніші силові установки, а також "свіжіший" інтер’єр.