Нові моделі Hyundai, Skoda та Audi з'являться на українському авторинку в березні: скільки вони коштуватимуть

Також будуть представлені автомобілі інших брендів

Перший місяць весни порадує українських автолюбителів низкою новинок. Так, у березні 2024 року на ринку України з'явиться близько 10 нових моделей від різноманітних брендів — від кросоверів до потужних спорткарів.

Які новинки з'являться на українському авторинку

За інформацією Auto-Consulting, одними з таких моделей будуть оновлені Skoda Kamiq та Skoda Scala. Кросовер і хетчбек змінилися зовні, а в салоні з'явилися нове кермо та покращений сенсорний дисплей. Так, оновлений кросовер Skoda Kamiq отримав збільшену решітку радіатора і нову передню оптику. Що стосується Skoda Scala, то він отримав збільшену решітку радіатора і вузькі фари. Також спереду оновився бампер.

Моделі запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (95 та 115 кінських сил) та 1,5 л (150 "коней"). Ціна Skoda Scala стартує від 869 тис. гривень, а Kamiq — від 916 тис. гривень.

Skoda Scala

Audi також не залишив своїх прихильників від "подарунку". В березні 2024 року в Україні з'явиться оновлений Audi Q7. Великий кросовер отримав нову решітку радіатора. У салоні рестайлінгового Audi Q7 з'явиться нове рульове колесо і сучасна мультимедійна система. Також розширять пакет систем допомоги водієві.

Модель зі старту буде доступна з 3,0-літровими турбо V6 — бензиновим 340-сильним і дизельним на 286 сил. До того ж, запропонують заряджений SQ7 із 507-сильним V8 об'ємом 4,0 л. Ціна стартує від 2,6 млн гривень. Також з’явиться топовий Audi SQ7 (від 3 710 620 грн) з потужними бензиновим 4.0 TFSI V8 та дизельним 4.0 TDI V8.

Оновлена Audi Q7

Початок весни ознаменується й оновленими версіями моделей — Hyundai Sonata та Hyundai Elantra. Вони обидві отримали нову оптику зі світлодіодною стрічкою денних ходових вогнів на всю ширину кузова. У салоні Hyundai Sonata на передній панелі встановили два дисплеї.

Ціни на Sonata вже оголошені– від 1 195 900 за седан в комплектації Comfort до 1 562 200 грн за Top. Вибору силової установки немає: доступні лише машини з бензиновим двигуном Theta III 2.5 GDi (194 к.с.) з 8-ступінчастим "автоматом".

Оновлена Hyundai Sonata

Що стосується Elantra, то салон цієї моделі має сучасний та ергономічний дизайн, який забезпечує комфорт та зручність для водія та пасажирів. Приладова панель має горизонтальну орієнтацію та містить два 10,3-дюймових дисплея, які наділені високою якістю зображення та інтуїтивним управлінням. Інфотейнмент система підтримує бездротову зарядку смартфонів, Apple CarPlay, Android Auto, навігацію, Bluetooth та інші функції.

Нова Elantra пропонує три варіанти двигунів: базовий атмосферний бензиновий двигун 2.0 (147 к.с., 179 Нм), турбований 1.6Т (201 к.с., 264 Нм), а також гібридний двигун. Загальна потужність гібридної системи становить 139 к.с., а крутний момент – 264 Нм.

Окрім того, на ринку України в березні 2024 року з'являться такі моделі: Mini Cooper, кросовер Countryman, BMW 4-Series (від 1 676 824 грн), Porsche Panamera (від 4 122 270 грн) та Volvo EX30 (від 1 312 191 грн).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які нові автомобілі вийдуть 2024 року. Серед них, багато електрокарів — від MINI і до двомісного спорткара з відкритим верхом. А проміжки між ними заповнить сегмент позашляховиків.