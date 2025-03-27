Оголосив про "перемогу"? Трамп заявляє, що хусити вже "хочуть миру"

Трамп вважає, що хусити вже хочуть миру – мовляв, вони зазнали величезних втрат

Президент США Дональд Трамп заявив, що проіранське угруповання "Ансар Аллах" в Ємені нібито хоче миру після того, як США в березні почали завдавати по них масштабних ударів. Мовляв, хусити, які атакували цивільне судноплавство у Червоному морі, зазнали великих втрат.

Про це американський президент заявив під час прямого ефіру на лояльному телеканалі Fox News. Трамп зазначив, що хусити, мовляв, зазнали сильних ударів з боку американських збройних сил.

"Хусити хочуть миру, тому що вони зазнали сильних ударів. Хусити вмирають за мир. Вони не хочуть цього…Вони підбивали кораблі. У Суецькому каналі проходить тільки близько 20% суден. Решта змушені шукати обхідні шляхи, що займає тижні, і це серйозно позначається на торгівлі. Але хусити зазнали великих втрат і хочуть домовитися про мир", – сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що єменське проіранське терористичне угруповання "Ансар Аллах" (хусити) під час ракетних та дронових ударів по цивільних судах у Червоному морі користувалося послугами Росії.

15 березня Трамп віддав наказ американським військовим про початок війни проти проіранських єменських повстанців. Це рішення було прийнято трохи більше як місяць після того, як Вашингтон визнав хуситів терористичною організацією. В перший день військової операції Білий дім опублікував фото, де Трамп особисто спостерігає за ударами по хуситах в Ємені.

При цьому не обійшлося без скандалу. Так, раніше "Телеграф" писав, що адміністрація Трампа випадково злила секретну інформацію щодо бойових дій проти хуситів американському журналісту. Ми уже повідомляли, як саме це сталось.