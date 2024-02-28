Новий бюджетний кросовер Skoda вперше показали на фото

У продаж ця модель вийде на початку 2025 року

Чеський автовиробник Skoda збирається вивести на ринок новий недорогий кросовер. Так, цю модель вирішили вперше показати на фото.

Як йдеться на офіційному сайті Skoda, довжина нового бюджетного кросовера становить близько 4 метрів. Щодо основного ринку, то ним повинна стати Індія. Машина вироблятиметься на місці й стане продовженням продуктового наступу після запуску на той ринок моделей Kushaq і Slavia.

Що відомо про новий кросовер Skoda

Цікаво, що ця модель ще навіть не має назви. Відомо, що ім'я новий кросовер Skoda отримає у стилі інших подібних моделей бренду – з першою літерою K у назві та останньою літерою q. Наразі запропоновано п'ять варіантів: Kwiq, Kymaq, Kylaq, Kariq та Kyroq. Одну з цим назв, судячи з усього, оберуть шляхом інтернет-голосування.

Чеський автовиробник вирішив заінтригувати появою нової моделі завдяки лише одному фото. На зображенні показали передню частину авто. У кросовера широкі грати радіатора, великі повітрозабірники в бампері та тоненькі світлодіодні фари.

Новий кросовер Skoda

Очікується, що автомобіль отримає 1,0-літровий турбомотор. На інших моделях Skoda він розвиває від 95 до 116 кінських сил. На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну та автоматичну КПП, а привід у авто буде переднім. Віддалено нова Skoda нагадує концепт Vision 7S Concept 2022 року. Хоча той прототип віщує появу більшої машини, яка отримає електричну силову установку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Skoda презентувала оновлену версію популярної моделі Octavia. Автомобіль отримав більш сучасний та водночас корпоративний дизайн всередині, значно потужніші силові установки, а також "свіжіший" інтер’єр.