Зустрічаються майже завжди: названо найпоширеніші несправності у Renault Duster

Це недорогий позашляховик, який дуже популярний в Україні

Renault Duster є надійним та універсальним позашляховиком, який характеризується здатністю долати важкі дорожні умови і є недорогим в експлуатації. Проте, як і будь-який інший транспортний засіб, він не застрахований від несправностей.

Щоб допомогти потенційним власникам орієнтуватись в поширених проблемах, автоаналітики опублікували перелік несправностей, що стаються частіше ніж інші. Таких є кілька, як пишуть в Espguitars.

Проблеми з двигуном

Це одна з найпоширеніших проблем у Renault Duster. Часто власники повідомляють про проблеми зі зниженням потужності чи навіть повною відмовою двигуна. Звучить це не дуже надійно, проте насправді на це є причини. Найчастіша несправність пов’язана з паливним насосом. Замінивши його, можна легко відновити належну роботу двигуна. Також часто проблеми з двигуном виникають через котушки запалювання, які ускладнюють процес запалювання авто.

Проблеми з трансмісією та коробкою передач

Ще одна проблема, яка виникає частіше за інші — це несправності КПП та трансмісії. Часто виникають проблеми з перемиканням коробки, зокрема, прослизання передач.

Через недостатню кількість трансмісійної рідини передачі ковзають і неправильно замикають. Доливши її, часто вдається розв’язати ці проблеми.

Також у Renault Duster частіше за інші моделі потрібно замінювати вузол зчеплення. Якщо ви чуєте запах паленого або відчуваєте, що зчеплення працює неправильно, значить, прийшов час його замінити.

Збої в електричній системі

Збої в електричній системі також можуть виникати у Renault Duster. Найчастіше це неправильна робота електросклопідіймачів, панелі приладів, індикаторів чи навіть центрального замка. Дуже часто це стається саме через генератор чи акумулятор, які не надають необхідної енергії. Крім того, виною може бути корозія електричних з’єднань, особливо якщо авто експлуатується у важких дорожніх умовах.

Проблеми з підвіскою та рульовим керуванням

Деколи власники Renault Duster скаржаться на шум підвіски, її вібрацію або на те, що шини нерівномірно зношуються. У такому випадку потрібно негайно їхати до СТО і налаштувати рульове керування і підвіску — подальше керування є небезпечним.

Проблеми з системою кондиціонування повітря та охолодження та їх вирішення

Система кондиціонування — ахіллесова п’ята для Renault Duster. Так, вона не впливає на безпеку, але може мати суттєве значення для комфортного водіння. Власники моделі часто скаржаться на проблеми з кондиціонуванням. У такому випадку потрібно перевірити, чи холодоагент не витік.

Внутрішні та зовнішні дефекти

Частою проблемою кузова авто Renault Duster є несправність дверної ручки. Якщо ви часто помічаєте проблеми з відкриванням та закриванням дверей, то потрібно замінити механізм дверної ручки.

Раніше "Телеграф" писав, як самостійно очистити автомобільні склоочисники. Так, наразі двірники доступні майже в будь-якому автомагазині, але бувають випадки, коли на машині є специфічне кріплення і двірники можна лише замовити.