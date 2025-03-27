У стилі палацу та з видом на море: як виглядала розкішна квартира Зеленської в Криму, яку забрали окупанти

Перша леді мала квартиру в елітному кримському ЖК

До того, як стати першою леді, Олена Зеленська носила коротку стрижку та рідко виходила на публіку. Вона працювала сценаристкою у студії "Квартал 95". За час своєї діяльності Зеленська встигла придбати квартиру в розкішному будинку біля Ялти.

Зеленська мала квартиру в дорогому житловому комплексі "Імператор" в селищі Лівадія, що за 3 кілометри від Ялти. Там живуть відомі політики, бізнесмени та представники шоубізнесу. Комплекс розташований неподалік Лівадійського палацу — пам'ятки архітектурного та паркового мистецтва. Будинок звели у 2009 році, замовником якого була фірма "Біларт". Її власниками є підприємці з Дніпра — Василь і Євген Астіони.

Комплекс збудували у стилі палацу: з колонами, панорамними вікнами та вишуканою ліпниною на фасаді. По боках біля головного входу мешканців "зустрічають" скульптури левів, а на території комплексу є фонтани.

Екстер'єр ЖК "Імператор", де Зеленська мала квартиру, фото "Крим. Реалії"

На даху розміщені два басейни з шезлонгами та місця для відпочинку. Звідти простягається вид на море і гори. На території працюють камери відеоспостереження, охорона, служба експлуатації та паркінг.

"Квартира в будинку "Імператор" вважається елітною. Там хороший вид з вікна, закрита територія, впливові сусіди: представники російської та української естради, політики, успішні підприємці", — писали місцеві агентства з продажу нерухомості.

Зеленська мала квартиру в елітному ЖК біля Ялти, фото "Крим. Реалії"

У 2019 році ріелтори розповідали, що в будинку виставили на продаж п'ять квартир. Їхня площа — від 50 до 200 квадратних метрів. Зазначалось, що вартість житла в цьому комплексі зросла з 2013 року.

Квартири в ЖК "Імператор" всередині, фото Deluxe Estate

Олена придбала квартиру в "Імператорі" площею майже 130 квадратних метрів у квітні 2013 року. У цю вартість входить і паркомісце площею 16 квадратних метри. Проте у 2019 вартість такої квартири, як у Зеленської, становила б 500 тисяч доларів.

Зеленська мала квартиру в ЖК "Імператор", фото Deluxe Estate

Після окупації Росією Криму, продаж нерухомості ускладнився не лише через високі ціни, але й через проблеми з документами. У 2008 році прокуратура Ялти перевіряла, чи було законним будівництво цього ЖК. Після приходу окупантів з'ясувалось, що частина землі, на якій звели будинок, нікому не належить.

"Покупці побоюються вкладатися в "кота в мішку", оскільки за російським законодавством всі ці пафосні житлові комплекси запросто можна пустити під бульдозер", — розповідали ріелтори "Крим. Реалії".

Такий вигляд мають квартири в ЖК "Імператор", фото Deluxe Estate

Видання Reuters повідомляло, що Зеленська купила житло за ціною, вчетверо меншу за ринкову. Повідомлялось, що вона придбала квартиру в колишнього народного депутата та бізнесмена Олександра Буряка. Натомість у штабі Зеленського заявляли, що квартиру купили за ринковою ціною. Продавати нерухомість тоді не планували.

У 2023 році окупанти продали квартиру Зеленської у ЖК "Імператор". На публічних торгах її придбали за понад 44 мільйони рублів, тобто, за 17 мільйонів гривень. Новою власницею стала жінка, на ім'я Ольга Липовецька.

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