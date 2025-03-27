Не задля закінчення війни? Зеленський сказав, чому погодився на перемир’я від США

Зеленський передбачав, що Росія не погодиться на припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту у Францію пояснив справжню причину, того, чому Україна погодилась на тимчасове перемир'я, яке запропонували США. За його словами, цей крок мав на меті продемонструвати готовність України до миру та викрити дезінформацію російської пропаганди.

Про це очільник країни заявив у Парижі в інтерв’ю французьким журналістам Eurovision News, передає "Суспільне".

Президент зазначив, що представники Близького Сходу раніше поширювали думку про начебто небажання України завершити конфлікт. Тепер усі побачать, що насправді це Росія не хоче закінчувати війну.

"Нам постійно казали, що Путін готовий до припинення вогню, а винною є Україна. Тому ми чітко показали: ми готові до миру", — пояснив Зеленський. Крім того, президент сказав, що до цього деякі партнери з Близького Сходу з Україною фактично не розмовляли, "тому що балансували між нами і русскіми", вони були скептичними щодо наших поглядів.

Настільки сильно працює російська пропаганда. "Дезінформація руська діє на глобальному півдні, на африканському континенті. Вона була дуже сильно розповсюджена і в Європі, але вона дуже близько (перебуває — Ред.) до війни…., тому Європа швидше відреагувала ніж ті країни, які перебувають на відстані".

Раніше "Телеграф" також писав, що Росія пропихає власні умови перемирʼя і не тільки.